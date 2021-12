Das St.-Johannis-Krankenhaus in Landstuhl verschärft seine Besuchsregeln und verwehrt ungeimpften Besuchern ab sofort den Zutritt.

Wie der Sprecher das Nardini-Klinikums, Thomas Frank, weiter mitteilt, gibt es Ausnahmen von dieser Regelung „nur in besonderen Situationen nach Rücksprache mit der Station“. Auch geimpfte oder genesene Besucher, die keine Krankheitssymptome haben, dürfen nur in das Gebäude, wenn sie einen aktuellen Test vorweisen können. In der Klinik selbst gebe es keine Testmöglichkeit für Besucher. Der Negativ-Test dürfe nicht älter als 24 Stunden sein und müsse von einer anerkannten Teststelle stammen. Zudem ist das Tragen einer FFP2-Maske während des Krankenhausaufenthalts Pflicht. Die Besuchszeiten sind täglich von 14 bis 17 Uhr. Erlaubt ist je Patient maximal ein Besucher pro Tag für eine Stunde. Werdende Väter werden laut Frank im Kreißsaal mit einem Antigentest getestet. Auch Angehörige von Patienten auf der Palliativstation und von Sterbenden müssen einen aktuellen, negativen Test mitbringen. Außerdem müsse jeder, der das Krankenhaus betritt, einen Besuchsschein ausfüllen, der im Internet unter www.nardiniklinikum.de auch vorab heruntergeladen werden kann.