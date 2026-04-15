Stylianos Toumasis ist seit dem 1. April alleiniger Chefarzt der Abteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie am St.-Johannis-Krankenhaus in Landstuhl.

Toumasis ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und verfügt über die Zusatzbezeichnungen Spezielle orthopädische Chirurgie, Sportmedizin sowie Manuelle Medizin/Chirotherapie und Physikalische Therapie, teilt das Nardini-Klinikum mit. Seit dem 1. Januar 2020 war er als Sektionsleiter für Endoprothetik und Gelenkchirurgie sowie als Leiter des Endoprothetikzentrums der Maximalversorgung tätig. In dieser Funktion habe er die Weiterentwicklung der orthopädischen Abteilung entscheidend mitgestaltet.

In der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie in Landstuhl werden jährlich mehr als 2100 orthopädische und unfallchirurgische Eingriffe durchgeführt, zudem werden mehr als 3000 ambulante Patienten versorgt. Das Leistungsspektrum umfasst die endoprothetische Versorgung großer Gelenke (Hüfte, Knie, Schulter), die arthroskopische Gelenkchirurgie, die Unfallchirurgie, die Behandlung von Sportverletzungen, die Fuß- und Handchirurgie sowie die konservative und operative Therapie von Wirbelsäulenerkrankungen.