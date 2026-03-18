Mehr als 20 Bürger haben Interesse an der Idee eines Gemeinschaftsgartens in Alsenborn gezeigt. Was geplant ist und wer sich einbringen will.

Die Gemeinde Enkenbach-Alsenborn hatte Krämers Garten an der Rosenhofstraße vor rund 15 Jahren erworben. Das 1050 Quadratmeter große wilde Areal mit seinen alten, knorrigen Obstbäumen liegt seitdem brach. Dieser Umstand brachte Sabine Krause auf die Idee, das Gelände in einen Gemeinschaftsgarten zu verwandeln. Sie trat damit an die Kommune heran, und da gemeinschaftliches Gärtnern schon beim Dorferneuerungskonzept ein Thema war, griff man den Vorschlag auf. Christine Braun (Bündnis90/Die Grünen) bildet nun mit Krause ein Team.

Kürzlich haben sich mit den beiden rund 20 Interessierte auf dem Gelände an der protestantischen Kirche getroffen. Braun und Krause stellten ihr Konzept vor, suchten aber auch gleich nach Mitwirkenden und nahmen Impulse der Anwesenden auf. „Wir wollen diese Fläche zum gemeinschaftlichen Gärtnern nutzen, aber immer in Verbindung mit einem Naturgarten. Das heißt mit Elementen, die die Biodiversität fördern“, erklärte Braun. Kräuter, Salat und Gemüse, teils in Hochbeeten, sollen von allen Beteiligten zusammen angebaut, gepflegt und geerntet werden. Beim gemeinschaftlichen Kochen werden dann Gerichte daraus zubereitet und verzehrt, wie Krause ergänzte. Sie wünscht sich ein generationenübergreifendes Mitmachen.

Hühnerhaltung angedacht

Als Totholz für Insekten, eine Eidechsenburg und Bienenkästen erwähnt wurden, bot ein Teilnehmer an, auch Hühnerhaltung zu integrieren. Das hätte nebst frischen Eiern auch den Vorteil, dass Gartenabfälle verfüttert werden könnten. Patrick Penner hält zurzeit 50 Hennen in Enkenbach. Da er mit seiner Familie demnächst in die unmittelbare Nähe des Gemeinschaftsgartens zieht, könnte er sich problemlos um das Federvieh dort kümmern, meinte er. Eine Art Dorftreff schlug Anton Müller vor: Jeder bringe etwas zum Essen und Trinken mit, um dann in geselliger Runde zusammenzusitzen. Bei der Beschaffung von Eichen- oder Douglasienholz zum Bau einer Sitzgruppe könne er als ehemaliger Forstamtsleiter behilflich sein.

Da man einen flexiblen Zeithorizont habe, wolle man dieses Jahr erstmal beobachten, wie sich die vorhandenen Obstbäume hinsichtlich Wachstum und Fruchtertrag präsentieren. Anschließend könne man immer noch entscheiden, ob sie entfernt werden oder als Habitat für Insekten und Vögel bestehen bleiben. Nicht einheimische Arten, wie etwa ein groß gewachsener Kirschlorbeer, sollten auf jeden Fall entnommen werden, da sie dem heimischen Ökosystem nicht zuträglich seien. Grundsätzlich ziehe man in Betracht, zu Beginn eine professionelle Gartenplanerin um Rat zu fragen.

Kinderecke mit eigenem Beet

Die vor zwei Jahren in Brand gesteckte kleine Hütte, die in einer Ecke des Areals steht, erfordere noch besondere Aufmerksamkeit. Gerne würde man diese so weit herrichten, dass sie als kleine Teeküche und Aufbewahrungsraum fürs Werkzeug dienen kann. Um den Garten vor Gelage und Vandalismus zu schützen, erwäge man, die Einfriedung abzuschließen. Lediglich den Mitwirkenden würden Schlüssel ausgehändigt.

Auch könne man sich eine Kinderecke mit eigenem Beet vorstellen sowie einem Weidentipi, so Krause. Die Kleinen aus den örtlichen Kitas seien willkommen, um den Garten als Erlebnisort zu begreifen oder auch beim Gießen zu unterstützen, fügte Braun hinzu. Schwierig werde die Bewässerung, denn vor Ort gebe es keinen Wasseranschluss. Hier müsse man noch mit der Gemeinde und der Kirche in den Dialog treten, erklärten die Initiatorinnen. Da das Vorhaben Teil des Dorferneuerungskonzeptes ist, könnten für den Gemeinschaftsgarten auch Fördermittel beantragt werden. Um rechtlich abgesichert zu sein, etwa bei der Haftung, werde überlegt, den Gemeinschaftsgarten dem Heimatverein Die Bajasse Alsenborn anzugliedern. Die anwesende Vereinsvorsitzende Britt Weber sagte Unterstützung zu.

Motiviert durch das Interesse und die Ideen der Teilnehmer lädt das Orga-Team für Samstag wieder zu einem Treffen ein. Krause stehen von ihrem ehemaligen Hofladen Klug diverse Pflanzen zur Verfügung, die in den Garten gesetzt werden sollen.