Ab 1. Januar 2022 ist die Pfalzwerke Netz AG der Betreiber der Elektrizitätsverteilernetze in Krickenbach und Stelzenberg. Beide Gemeinden haben die Stromkonzession an die Pfalzwerke vergeben, teilt das Unternehmen mit. Der sogenannte „Wegenutzungsvertrag“ gilt für 20 Jahre.

Fritz Geib, Ortsbürgermeister von Stelzenberg, sieht in der Entscheidung für die Pfalzwerke Netz AG mehrere Vorteile: „Die Pfalzwerke bringen neben ihrer Jahrzehnte langen Erfahrung auch eine moderne und umfassende technische Ausstattung mit. Außerdem verschaffen wir uns als Gemeinde durch die Konzessionsvergabe Freiräume, die es ermöglichen, uns auf weitere wichtige Kernaufgaben zu konzentrieren.“

Bereits seit Januar 2020 besteht zwischen der Pfalzwerke-Gruppe und den beiden Gemeinden Stelzenberg und Krickenbach im Rahmen der kaufmännischen und technischen Betriebsführung der Gemeindewerke eine strategische Partnerschaft. Für Marc Mundschau, Vorstand der Pfalzwerke Netz AG, ist die Konzessionsvergabe eine wichtige Weichenstellung für beide Seiten: „Mit unserer Kompetenz und dem Überblick als größter Netzbetreiber in der Pfalz können wir als Partner der Kommunen zukünftige Anforderungen an die Energie-Infrastruktur, wie sie sich z. B. durch die Elektromobilität ergeben, bereits heute fundiert planen und durch konsequente Investitionen vorausschauend absichern. Der Begriff Zukunft für uns als Pfalzwerke-Gruppe ist daher ganz fest verbunden mit strategischen Partnerschaften und einem klaren Bekenntnis zur Region.“

Größter Energieversorger in der Pfalz

Der Konzessionsvertrag biete den Bürgerinnen und Bürgern beider Gemeinden die Möglichkeit, eine sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche Energieversorgung für die nächsten Jahrzehnte zu erhalten, so die Pfalzwerke. Aktuell hält die Pfalzwerke Netz AG die Konzessionen in 429 Gemeinden. Darüber hinaus erbringt der größte Energieversorger in der Pfalz und dem Saarpfalz-Kreis Dienstleistungen für viele weitere Stadt- und Gemeindewerke in kaufmännischen und technischen Bereichen. Dazu gehören unter anderem Portfoliomanagement, Straßenbeleuchtung, Bereitschaftsdienste, Arbeitssicherheit und Notfallunterstützung im Falle von Versorgungsunterbrechungen.