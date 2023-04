Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Summer in the City – das Motto des Musiksommers ging auch am vergangenen Samstagabend auf. Beim fünften Konzert der Reihe rockte das Duo Peter Homberg und Manfred Schmitt mit Sängerin Concha Pagliarini die Bühne auf dem Platz vor der Landstuhler Stadthalle. Mit gekonntem Musik-Mix und bei Temperaturen, die südländischen Regionen Konkurrenz machten.

„She Drives Me Crazy“ – der Klassiker der Fine Young Cannibals aus den 1980ern heizte den Gästen zum Auftakt ein. Parallel zur Sonne, die es auch um 19 Uhr noch mehr