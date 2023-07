Sommerlicher hätte es wohl kaum sein können, als am Samstagabend die Stadthalle Landstuhl zum Start in ihre diesjährige Open-Air-Konzertreihe „Summer in the City“ auf den Lothar-Sander-Platz einlud.

Das optimale Wetter war sicherlich mit die Ursache dafür, dass viele Besucher die Gelegenheit nutzten und an diesem Abend mit dabei sein wollten. Die ursprünglich gestellten Sitzmöglichkeiten jedenfalls reichten bei weitem nicht aus, und es musste nachgerüstet werden.

Die Band „Small Pink“ eröffnete die Veranstaltungsreihe der kostenlosen Konzerte, die am Samstag, 22. Juli, mit der Band „The Horse“ fortgesetzt wird. Es folgt am 29. Juli ein Abend mit der Tote-Hosen-Coverband „Unter falscher Flagge“, bis dann nach einer kleinen Pause am 26. August die „Legends Corner“ die Reihe fortsetzen werden. „Endless Road“ am 2. September, und der aus Italien stammende Musiker Luigi Botta am 16. September bilden den Abschluss der Konzertreihe. Diese hat ihren Ursprung in der Corona-Zeit und war so erfolgreich, dass sie zu einem festen Bestandteil des Stadthallen-Programms geworden ist.