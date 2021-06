Unter den momentan geltenden Corona-Bedingungen sei an eine Durchführung der Enkenbacher Kerwe im traditionellen Sinn nicht zu denken, erklärte Ortsbürgermeister Jürgen Wenzel (CDU) in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend. Doch es gibt Ersatz.

Sollte allerdings die neue Corona-Bekämpfungs-Verordnung der Landesregierung nach dem 21. Juni Veranstaltungen dieser Art im Freien zulassen, sehe die Sache natürlich anders aus. Die Chancen dafür schätze er persönlich allerdings als recht gering ein. Am 7. Juni habe eine Versammlung der Vereinsvertreter stattgefunden. Dort sei über Ideen zu möglichen Alternativen gesprochen worden.

Die Katholische Vereinskapelle habe bereits angekündigt, dass sie eine Ersatzveranstaltung am Freitag, Samstag und Sonntag mit ähnlichen Rahmenbedingungen wie im vergangenen Jahr durchführen möchte. Die Anzahl der Gäste müsste dabei begrenzt und deren Identität erfasst werden. Dies wäre über den Vorverkauf von Eintrittskarten gut möglich. Als zweite Idee sei geäußert worden, ein Spielgerät für Kinder auf dem Platz vor der Klosterkirche aufzustellen. Dort könnten dann auch Getränkestände der Vereine öffnen. Der Bereich sei gut abzugrenzen und ermögliche eine Zugangskontrolle. Mit 17 Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen stimmte der Rat den Vorschlägen zu.

Noch im Rat

Taubenproblem: Für den ursprünglich angedachten Ausbau des Dachgeschosses im Bahnhofsgebäude sei ein aufwendiges Genehmigungsverfahren erforderlich, das mindestens sechs Monate in Anspruch nähme. Alternativ könnte auf die vorhandenen Pläne der Stadt Kaiserslautern zurückgegriffen werden. Beigeordneter Gerhard Penner (FWG) sei planvorlageberechtigt und habe sich bereiterklärt, kostenlos den Bauantrag mit den erforderlichen Unterlagen auszufertigen. Zwei Bürger würden ehrenamtlich die Betreuung des Taubenhauses übernehmen. Die Baukosten lägen bei 5000 Euro, die Futterkosten bei etwa 1000 Euro jährlich.