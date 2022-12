Die letzte Veranstaltung von „Round Christmas“ findet regelmäßig in Enkenbach statt. Auch auf ihrer 16. Tournee präsentierten Michael Weickenmeier, Norbert Müller, Thomas Geib und Maria Hemm ein ausgefeiltes Programm und läuteten damit den Countdown für die Festtage ein.

Mit zeitgemäßen Lied-Arrangements rund um das Thema Winter und Weihnacht begeisterten sie das Publikum in der Aula der Integrierten Gesamtschule und regten zum Mitsingen und Mitklatschen an. Kerzenstimmung, Ruhe und Magie, aber auch Ausgelassenheit und erwartungsvolle Freude bestimmten das Repertoire. Kurz vor Heiligabend erzeugten die vier Vollblutmusiker so ein breites Band an Stimmungen. Lieder von Howard Carpendale, Andreas Fulterer, Cliff Richard, Udo Jürgens und Chris de Burgh ließen die Zuhörer ein ums andere Mal in Gefühlsbäder tauchen. Moderne Arrangements wechselten sich ab mit einfühlsamer Gitarrenmusik, funkelnden Keyboardpassagen und Schlagzeugfülle. Gesanglich fanden sie sich solistisch, im Duo oder im abgestimmten Harmoniemodus. Krippenlieder waren ebenso vertreten wie samtweiche Soulnummern und Songs der pfälzischen Liedermacherinnen Laura Kloos und Chrissy Steidel. Moderationen mit satirischem Einschlag bildeten einen gelungenen Übergang. Zwei Zugaben und stehende Ovationen gab es am Ende.