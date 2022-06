Eng ist die Verbindung zwischen Pfalz und Costa Rica, harmonisch eng ist auch das Klangbild zwischen Geige und Marimba. Das wurde bei einem Benefizkonzert in der Abteikirche in Otterberg mehr als deutlich. Das Konzert wurde vom Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM) weltweit und dem CVJM Pfalz für Costa Rica unter dem Motto „Was Holz alles kann… Classic meets Costa Rica“ veranstaltet.

Holz stand hier für die Geige in der Hand der portugiesisch-schwedischen Geigerin Isolda Lidegran. Die mehrfache Preisträgerin, Mitglied des Kurpfälzischen Kammerorchesters in Mannheim, verzauberte mit ihrer Geige die Abteikirche. Mit ihr ließ Luis Andrés Chavarria Baez am vergangenen Samstag die Marimba erzählen. Der in Costa Rica geborene Schlagzeuger und Musikwissenschaftler musiziert unter anderem mit der Neuen Philharmonie Frankfurt, promoviert aktuell im Bereich der Neuen Musik am Musikwissenschaftlichen Seminar der Universität Heidelberg und hat einen doch sehr intensiven Bezug zum CVJM. Sein Vater Luis Chavarria ist ehemaliger Generalsekretär des costa-ricanischen CVJM (ACJ). Gemeinsam mit seiner Mutter, Miriam Baez, ließ es sich Luis Chavarria denn auch nicht entgehen, eigens zum Konzert aus Costa Rica anzureisen.

Perfekte Harmonie

Die Geige und das Marimba waren bei den klassischen Kompositionen von Francesco M. Veracini und Johann Sebastian Bach solistisch einnehmend und im Zusammenspiel eine perfekte Harmonie. Beim „Tocatta für Marimbaphon“, komponiert von der 1968 in Warschau geborenen Anna Ignatowicz-Glinska, offenbarte Luis Andrés Chavarria Baez das erstaunliche Klangwunder seiner Marimba vom diffusen Rauschen bis hin zu ganz klaren Tönen. Schon erstaunlich, welche Vielfalt ein einziges Instrument entwickeln kann.

Beide Künstler huldigten mit Stücken auch ihren jeweiligen Heimatländern – mit einer indigenen Melodie und einer schwedischen Volksmusik. Es gab zudem Stücke des Tschechen J. Suk, des ukrainischen Komponisten Myroslaw Skoryk und des Argentiniers Astor Piazolla, dem die Entwicklung des Tango Nuevo zugeschrieben wird. Ein Erlebnis, das vom Publikum mit stehenden Ovationen gefeiert wurde.

Auf Gage verzichtet

Beide Künstler verzichteten übrigens auf eine Gage. Der Spendenerlös des Konzertes geht an die Kindertagesstätte Ana Frank in Purral. Ein Projekt, das vom CVJM Pfalz in Costa Rica schon lange unterstützt wird. Dorthin entsenden die Pfälzer zudem jährlich ein bis zwei Volontäre zur Unterstützung der pädagogischen Arbeit. Großer Wert werde auf eine freundschaftliche, gelebte Partnerschaft und Begegnung gelegt, stellte André Klein, Vorsitzender des CVJM Arbeitskreises weltweit, die Zusammenarbeit mit Costa Rica vor. Luis Chavarria sprach im Namen der ACJ seinen Dank für viele Jahre wunderbare Partnerschaft aus.