Eine Milliarde Mitarbeiter sorgen jeden Tag dafür, dass aus Müll Energie und Dünger wird, und das ganz ohne Urlaub und Bezahlung. Gemeint sind damit die Bakterien, Mikroorganismen und Enzyme, die den bei der Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK) angelieferten Bioabfall zersetzen und zum einen daraus Biogas, zum anderen Kompost entstehen lassen.

Der Weg des Biomülls beginnt und endet auf dem Feld. Hier wachsen Gemüse und Obst, die dann über Händler zum Verbraucher gelangen und deren Schalen, Kerngehäuse oder Reste in der Biotonne und danach in der Kompostierung der Abfallwirtschaft landen. Landwirte kaufen wiederum den entstandenen Kompost, also den aus dem Weggeworfenen entstandenen Dünger, und bringen ihn auf ihren Äckern wieder aus. So schließt sich der Kreis. „Die Bioabfallbehandlung ist das Musterbeispiel für Kreislaufwirtschaft und für geschlossene Ströme im Landkreis“, sagt denn auch ZAK-Vorstand Jan Deubig.

Eingesammelt von 13 Müllfahrzeugen im Landkreis Kaiserslautern, landet der Inhalt der Biotonnen im Kapiteltal beim ZAK. Erste Station ist ein Tiefbunker. Von dort werden Kartoffelschalen, Apfelgrutzen, gebrauchte Kaffeefilter, verwelkte Blumen und Grünschnitt aus Gärten über ein langes Förderband in die sogenannte Volumen-Materie-Presse transportiert, wo die erste Sortierung stattfindet. Alles, was einigermaßen feucht ist, wird hier mit Druck – immerhin 50 bis 100 bar – durch die 16 Millimeter großen Löcher eines Trommelsiebes gedrückt. Diese Müllfraktion, die laut Deubig eine marmeladenartige Konsistenz hat, geht direkt in den Fermenter, in dem die Masse gärt.

Das dabei entstehende Biogas wird anschließend im ZAK-eigenen Biomasseheizkraftwerk zusammen mit Altholz, etwa Möbeln, Bauholz und Paletten, verbrannt und in Strom und Wärme umgewandelt. Eingespeist ins Fernwärmenetz der Stadtwerke Kaiserslautern können mit dieser CO2-neutralen Energie rund 3000 Haushalte mit Wärme und Strom versorgt werden. Außerdem bleibt genügend übrig, um die Anlagen der Abfallwirtschaft zu betreiben.

Erst marmeladenartig, dann wie Tomatensoße

Der trockene Rest wird, gemeinsam mit dem jetzt laut Deubig an Tomatensoße erinnernden Gärrest zur eigentlichen Kompostanlage gefahren. In garagenähnlichen Boxen beginnt der eigentliche Rotteprozess. Hier lagert der Biomüll, der dabei ständig belüftet wird, zwei bis vier Wochen. Bei dieser Intensivrotte entwickeln sich Temperaturen von 60 Grad, berichtet Eric Gerhardt, der Fachbereichsleiter Mechanisch-biologische Abfallbehandlung und Kompostierung beim ZAK. Durch die Hitze wird der Bioabfall „hygienisiert“, das bedeutet, keimfähiges Material überlebt nicht.

Unter einem Zeltdach zu großen Wällen aufgeschüttet, wartet danach alles das, was einmal Lebensmittel, Strauch oder Laub war, auf den letzten Schritt seiner Umwandlung in Kompost mit Gütesiegel. Denn bislang wurde die Biomasse noch nicht von den Fremdstoffen, also den Plastikfolien, Dosen, dem Glas und den Steinen, die die Menschen achtlos mit in die Tonne werfen, getrennt. Das passiert erst ganz zum Schluss.

Gesiebt, geröntgt, durchleuchtet

Sieben Stationen sind dafür notwendig, an denen der Kompost gesiebt, geröntgt und durchleuchtet wird. Zwei Sternsiebe sorgen dafür, dass grobes, vor allem holzartiges Material von den feineren Krumen getrennt wird, danach zieht ein Magnet alle Eisenmetalle – auch das mit dem Gemüse aus Versehen weggeworfene Schälmesser, vor allem aber Dosen – aus dem unter ihm hindurch laufenden Kompost, ehe bei der Windsichtung insbesondere Papier und Folien abgesaugt werden.

Glas und Steine fallen beim Röntgen auf und werden anschließend gezielt mit einem Luftstoß aussortiert. Bleiben noch die Kunststoffreste: Da sie Licht anders reflektieren als die Erde, können sie mithilfe einer Nahinfrarotanlage detektiert und ebenfalls ausgeblasen werden. Die Technologie sei die gleiche wie bei Pfandrückgabeautomaten, sagt Deubig. Den verkaufsfertigen Kompost spuckt dann ein Förderband auf einen Haufen, dem ein letztes Trommelsieb vorgeschaltet ist. Diesen hochwertigen und natürlichen Dünger können dann Landwirte, aber auch Hobbygärtner kaufen und so den Kreislauf schließen.

Zur Sache: Die Biotonne und die Eigenkompostierer

Die Biotonne ist für alle da. Im Landkreis Kaiserslautern gilt eine grundsätzliche Verpflichtung zur Benutzung derselben, und zwar schon seit 1996. Seitdem werden die privaten Bioabfälle gesondert eingesammelt, zu einem Zeitpunkt, als dies in Deutschland noch keineswegs üblich war. Auch heute gebe es noch Kommunen ohne Biotonne, sagt Michael Mersinger, der Fachbereichsleiter Abfall- und Wasserwirtschaft der Kreisverwaltung.

Dennoch stehen nur bei rund 63 Prozent der Kreishaushalte Biotonnen. Denn wer angibt, selbst im eigenen Garten seine Bioabfälle zu kompostieren, kann sich von der Biotonnen-Pflicht befreien lassen. Eigenkompostierer sparen dadurch ein wenig Müllgebühr – zwischen elf und 17 Euro pro Jahr –, müssen dafür aber bestimmte Voraussetzungen erfüllen und sich auch kontrollieren lassen.

Unangekündigt kommen die Kontrolleure

Letzteres passiere selbstverständlich unangekündigt, betont Mersinger, die Mitarbeiter der Abfallwirtschaft hätten dafür ein gesetzliches Betretungsrecht. Sie überprüfen, ob in Rest- und Papiermülltonne sowie im Gelben Sack kein organisches Material zu finden und ob auf dem Grundstück tatsächlich ein Komposthaufen oder ein Thermokomposter mit in Rotte befindlichem Material vorhanden ist.

Zudem überzeugen sie sich davon, dass ein ausreichend großer Garten zum Haus gehört, auf dem der Dünger dann auch ausgebracht werden kann. Denn: Der selbstproduzierte Kompost muss zweckentsprechend und vollständig auf dem Grundstück verwendet werden. Das verfügt die Bioabfallverordnung aus dem Jahr 2015. „Als ausreichend ist eine Gartenfläche dann anzunehmen, wenn pro im Haushalt wohnhafter Person mehr als 30 Quadratmeter Zier- oder Nutzgarten zur Verfügung stehen“, konkretisiert Mersinger. Bei einer kleineren Fläche führe das Verteilen des verrotteten Bioabfalls „zwangsläufig zur völligen Überdüngung mit all ihren Folgen, wie zum Beispiel verstärktem Schädlingsbefall, dem vermehrten Auftreten von Pilzinfektionen, aber auch Wachstumsproblemen“.

Hinzu kommt: Kompostiert werden müssen alle organischen Abfälle, also auch Fisch-, Fleisch- oder Knochenreste sowie von Schädlingen befallene Pflanzenteile. Während die Essensreste leicht Ratten und Ungeziefer anlocken, kann es durch die Eigenkompostierung von kranken Pflanzen erst recht zu einer Verteilung der Erreger im eigenen Garten kommen. Denn in den Komposthaufen im Garten kann nicht gewährleistet werden, dass so hohe Temperaturen herrschen, bei denen Keime abgetötet werden. „Dennoch ist eine Entsorgung dieser Abfälle über den Restabfall seit 2015 gesetzlich verboten“, unterstreicht Mersinger, warum er und seine Kollegen jedem Eigenkompostierer dringend empfehlen, zusätzlich eine Biotonne zu nutzen.

Im privaten Haufen landen wenig Fremdstoffe

Werden bei den Kontrollen Verstöße festgestellt, werden die Bürger zunächst über die ordnungsgemäße Abfalltrennung unterrichtet, außerdem müssen sie in der Regel ein Bußgeld zahlen. „Erscheint auch in Zukunft eine ordnungsgemäße Eigenverwertung objektiv nicht möglich, wird darüber hinaus die Aufstellung einer Biotonne veranlasst“, skizziert Mersinger das weitere Vorgehen.

Seine Erfahrung ist, dass in den Gartenkompostern – anders als in den Biotonnen – nur wenig landet, was dort nicht hingehört, umgekehrt werde aber leider noch zuviel Organisches in die Restmülltonne geschmissen. Das sei sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich problematisch. Zum einen könne so das Potenzial des Bioabfalls als natürlicher Dünger und Phosphorlieferant nicht in vollem Umfang genutzt werden. Zum anderen sei die Verwertung des Biomülls rund ein Drittel günstiger als die des Restmülls. „Jede Tonne organischen Abfalls, die im Bio-, statt im Restmüll landet, spart der Abfallwirtschaft rund 60 Euro“, rechnet Mersinger vor.

Was soll in die Biotonne?

Garten- und Küchenabfälle, wie zum Beispiel Eierschalen, Obst- und Gemüsereste, verdorbene Backwaren, Kaffee- und Teefilter, Milchprodukte, gekochte und ungekochte Speisereste – auch Fleisch-, Knochen-, Wurst-, Fischreste – und verdorbene Lebensmittel – ganz wichtig: ohne Verpackung! –, Topfblumen, Nussschalen, kleine Mengen Holzasche und Federn. Das alles kann in Zeitungspapier und Papiertüten eingewickelt werden, um die Tonne sauberer zu halten.

Nicht in die Biotonne dürfen ...

Kunststoffbeutel, Tierstreu und Tierkot, Windeln, tote Tierkörper, Kehricht, Medikamente, Sanitärabfälle, Zigarettenkippen, Sand, Steine, Bauholz, flüssige Fette und Öle.