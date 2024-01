Nun ist es offiziell: Die CDU schickt Mattia De Fazio ins Rennen um das Amt des Landstuhler Stadtbürgermeisters. Der 32-jährige Stadtverbandsvorsitzende wurde jetzt einstimmig nominiert. De Fazio führt auch die CDU-Liste für die Stadtratswahl am 9. Juni an.

„Ich möchte gerne ein Bürgermeister für alle sein, mit Anstand, mit Respekt und mit einem offenen Ohr für jedermann“, sagt De Fazio, der sich selbst nicht als „Parteisoldat“ sieht, wie er sagt. „Mir ist es nicht so wichtig, von wem eine gute Idee kommt, sondern dass man sie gemeinsam umsetzt.“ Sein Ziel sei es, Landstuhl zu einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Stadt für alle Interessengruppen zu entwickeln. „Wir haben große Potenziale, die wir endlich nutzen sollten“, findet er. Wichtig sei ihm unter anderem die Entwicklung des neuen Gewerbegebiets und die Nahversorgung in den Stadtteilen, sagt De Fazio, der mit seiner Frau und den beiden Kindern selbst auf der Atzel wohnt.

Der gebürtige Landstuhler hat nach der Schule zunächst Metallbauer gelernt, später das Fachabitur abgelegt und eine Weiterbildung zum staatlich geprüften Techniker im Maschinenbau an der Meisterschule absolviert. Heute arbeitet er bei General Dynamics in Kaiserslautern. De Fazio, der sich seit 2013 zunächst in der Jungen Union (JU) engagierte, hat seit 2019 einen Sitz im Stadtrat und auch ein Mandat im Kreistag.

Absolute Mehrheit zurückgewinnen

Für die Stadtratswahl am 9. Juni geht der 32-Jährige auch als Spitzenkandidat der CDU ins Rennen. Auf Platz zwei und drei der Liste folgen Stadtbeigeordneter Boris Bohr und der Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, Gerhard Malinowski. Neben weiteren Stadträten wie Elke Dick, Thomas Stutzinger oder Daniele De Fazio kandidieren auch Mitglieder der Jungen Union: auf Listenplatz sechs beispielsweise der Landstuhler JU-Vorsitzende Lucas Bambach und auf Platz zehn der JU-Kreisvorsitzende, Fabian Geib.

De Fazio strebt bei der Kommunalwahl an, für die CDU die absolute Mehrheit im Rat zurückzugewinnen. Derzeit hat die CDU zwölf, die SPD acht und die FWG vier Mandate.

CDU-Stadtratsliste

1. Mattia De Fazio, 2. Boris Bohr, 3. Gerhard Malinowski, 4. Elke Dick, 5. Thomas Stutzinger, 6. Lucas Bambach, 7. Daniele De Fazio, 8. Laura Hallauer, 9. Sven Magnussen, 10. Fabian Geib, 11. Brigitte Nußbaum, 12. Günter Kahlert, 13. Bernd Geisel, 14. Angelika Klein, 15. Hubert Hemmer, 16. Florian Foit, 17. Sven Pfeifer, 18. Ben Jegorovs, 19. Stephan Jung, 20. Katja Mayer.