Kooperation statt Fusion: Dass das Land eine Kooperation der beiden Verbandsgemeinden Ramstein-Miesenbach und Bruchmühlbach-Miesau positiv begleitet und unterstützt, hat das Mainzer Innenministerium jetzt in einem Schreiben nochmals bekräftigt, wie Ralf Hechler, CDU-Bürgermeister der VG Ramstein-Miesenbach, am Mittwochabend bekannt gab.

Nach dem Willen des Landes hätten die beiden Verbandsgemeinden bis zum Jahr 2024 eigentlich zu einer Einheit fusionieren müssen. Bereits im Februar hatten Ralf Hechler und sein Amtskollege Erik Emich (CDU), VG-Bürgermeister von Bruchmühlbach-Miesau, ein Gespräch mit dem Innenministerium geführt und darauf verwiesen, die bereits bestehenden Kooperationen noch weiter auszubauen. Bis Ende 2022 haben die Verwaltungen nun dafür Zeit. Dann sollen die Zahlen noch einmal überprüft und eine Entscheidung getroffen werden, heißt es in dem aktuellen Schreiben. „Wenn das gut funktioniert, könnte ich mir vorstellen, dass wir uns um das Thema Fusion keinen Kopf mehr machen müssen“, zeigte sich Hechler optimistisch.

Feuerwehren arbeiten bereits zusammen

Feuerwehren: Ein Beispiel für eine bereits bestehende Kooperation ist die Zusammenarbeit beider Feuerwehren. Während die Freiwillige Feuerwehr Ramstein-Miesenbach ihre Feuerwehrschläuche in der Nachbargemeinde reinigen lassen kann, können die Bruchmühlbach-Miesauer die Atemschutzwerkstatt im Feuerwehrgerätehaus in Ramstein-Miesenbach nutzen. Dazu wurden am Mittwochabend mehrere Beschlüsse gefasst: Weil die rund 40 Jahre alte Wache in Ramstein nicht mehr den Anforderungen an ein modernes Feuerwehrgerätehaus entspricht, wurde die Ingenieurgesellschaft Franz und Vater GmbH (Hermersberg) für rund 25.000 Euro mit der Planung der Sanierung beauftragt. Vorgesehen ist, dass die undichten Pyramidendächer zurückgebaut und der Dachstuhl mit zwei weiteren Büros für den hauptamtlichen Gerätewart und den Wehrleiter ausgebaut werden.

Beschlossen hat der VG-Rat des Weiteren, die Firma Dräger (Stuttgart) mit der Einrichtung einer Atemschutzwerkstatt zu beauftragen. Von den Kosten von insgesamt rund 186.000 Euro werden Zuschüsse von rund 80.000 Euro vom Kreis erwartet, zudem soll es auch noch eine Förderung vom Land Rheinland-Pfalz geben. Der Umbau der Atemschutzwerkstatt ist laut Bürgermeister Hechler ein erster Schritt, eine weitere Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses ist für die Folgejahre angedacht.

Radrundweg „Seentour“: Seine Zustimmung zur Ausweisung des Radrundwegs „Seentour“ – ein Projekt der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Westrich-Glantal – hat das Gremium gegeben. Die insgesamt 61 Kilometer lange Strecke führt am Ohmbachsee, Motschweiher, Kranichwoog, Silbersee und Seewoog vorbei. Der Radrundweg verbindet die vier Verbandsgemeinden Bruchmühlbach-Miesau, Landstuhl, Oberes Glantal und Ramstein-Miesenbach, die das Gebiet der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) der Leader-Region Westrich-Glantal bilden. Die Wegeführung verläuft überwiegend auf bereits bestehenden Radwegen und verbindet die Abschnitte zu einem Rundweg.

Mit 30,1 Kilometern hat die VG Ramstein-Miesenbach den größten Anteil an der gesamten Wegstrecke. Die Kosten in Höhe von rund 70.000 Euro für die Standortplanung, die Instandsetzung der einzelnen Abschnitte, die Beschilderung und das Marketing des „Seen-Tour“-Weges trägt die LAG Westrich-Glantal. Jeder der Kooperationspartner trägt für drei Jahre die Verantwortung, dabei macht die VG Ramstein-Miesenbach den Anfang. Ein Planungsbüro soll alle drei Jahre mit der Durchführung der Wartung beauftragt werden: Die Kosten dafür schätzt die LAG auf rund 1300 Euro pro Jahr. Davon müsste die VG Ramstein-Miesenbach gemäß ihrem Anteil an der Wegstrecke rund die Hälfte übernehmen.

Bei der Ausweisung des Weges werden bestehende Gefahrenstellen beseitigt und auf Attraktionen, die in unmittelbarer Nähe des Radweges liegen, wie zum Beispiel den Bärenlochweiher, wird hingewiesen, sagt Bürgermeister Hechler auf entsprechende Nachfrage aus dem Rat.

Sommerschule RLP: Insgesamt 60 Schüler aus den drei Grundschulen und der Realschule plus haben sich in der VG zur Sommerschule RLP angemeldet, eine Initiative, die vom rheinland-pfälzischen Bildungsministerium angestoßen wurde und von den Kommunen in den beiden letzten Ferienwochen umgesetzt werden soll. Das Angebot werde an der Realschule plus für alle dortigen Schüler stattfinden, kündigte Beigeordneter Marcus Klein (CDU) an. Adressen von Betreuern seien vom Land übermittelt worden, es hätten sich genügend Freiwillige gemeldet. Inzwischen habe sich aber herausgestellt, dass jedes Kind nur eine und nicht zwei Wochen – diesen Eindruck habe das Schreiben des Bildungsministeriums erweckt – teilnehmen könne, kritisierte Klein die „schlechte Organisation “ des Landes. Ziel ist, dass Kinder an drei Unterrichtsstunden pro Tag die Gelegenheit haben sollen, versäumten Schulstoff aufzuholen. Vermittelt werden soll dies von freiwilligen Helfern.