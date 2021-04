Gerichtsverfahren lassen – wie beim Trippstadter Kerweunfall – mitunter viel zu lange auf sich warten. Bei einem jungen Angeklagten ist das besonders fatal, denn die angestrebte erzieherische Wirkung verpufft.

Auch rund 22 Monate nach dem tragischen Verkehrsunfall, bei dem zwei Fußgängerinnen schwerste Verletzungen erlitten, musste sich der junge Mann, der als mutmaßlicher Verursacher gilt, noch immer nicht vor Gericht verantworten. Am Donnerstag sollte der Prozess gegen den damals 19-Jährigen beginnen, doch nun wurde das Verfahren bereits zum zweiten Mal ohne Nennung von Gründen verschoben. Ob dies nun der schwierigen Beweislage, der Pandemie oder schlicht dem Personalmangel in der Justiz geschuldet ist: Unsäglich bleibt es so oder so. In erster Linie für die beiden Opfer, die mit den schrecklichen Vorfällen, die ihr Leben für immer veränderten, erst abschließen können, wenn der Prozess hinter ihnen liegt.

Dem Angeklagten mag es gelegen kommen, dass er nun doch nicht vor Gericht antreten muss. Doch aus pädagogischer Sicht hätte man ihm einen deutlich früheren Prozessbeginn gewünscht. Nur wenn die Strafe auf dem Fuße folgt, erzielt sie (vielleicht) eine nachhaltige Wirkung und fördert ein Umdenken. Doch hier kommt der Schuss vor den Bug viel zu spät.