Wer zweimal wählt, weil ihm einmal das Ergebnis missfällt, und dafür auch noch Stunden diskutiert, strapaziert den demokratischen Gedanken.

Absurdes Theater war es, was am Donnerstagabend im Sängerheim in Enkenbach-Alsenborn geboten wurde. Akteure waren die anwesenden Mitglieder des Verbandsgemeinderates, gespielt wurde das Stück „Abstimmen, bis das Ergebnis passt“. Zuschauer gab es drei, die aber frühzeitig gingen. Absolut verständlich! Denn die Kommunalpolitiker diskutierten beinahe vier Stunden über Feinheiten des Flächennutzungsplans. Natürlich ist es wichtig, festzulegen, wie Fläche genutzt wird. Stundenlang aber das Für und Wider rechtlich nicht relevanter und damit maximal symbolträchtiger Zusätze zu beleuchten, bringt niemanden weiter.

Das heißt, vielleicht doch: Christdemokrat Alexander Roth, der Andreas Alter als Bürgermeister beerben will, konnte sich profilieren. Denn, Überraschung im nach einer 35-minütigen (!) Beratungspause eingeläuteten Schlussakt: Was zuvor schon einmal beschlossen worden war, sollte, auf CDU-Antrag hin, noch einmal überdacht werden. Roth war überzeugt, die Ratskollegen hätten zuvor nicht so abgestimmt, wie sie es eigentlich gemeint hätten. In der Tat schnellten nun Hände für zwei Buchstaben in die Höhe, die zuvor für das genaue Gegenteil gehoben worden waren.