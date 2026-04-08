Wenn die Kolpingkapelle probt, wird es eng am Dorfplatz. Es gibt nicht genügend Parkplätze. Dieses Problem scheint nun durch eine Sonderregelung gelöst zu sein.

Temporär soll das Parken auf dem Dorfplatz für die Musiker gestattet werden. Das hat der Ortsgemeinderat beschlossen. Bereits im Februar hatte die Kolpingkapelle beantragt, mehr Parkplätze am neuen Dorfplatz auszuweisen. Begründung: Die vorhandenen Parkplätze reichen nicht aus, wenn die Proben der Kapelle stattfinden. Daher müssten die Musiker oft ihre teils schweren Instrumente, Instrumentenständer, Notenständer und Notenmappen weit tragen bis ins Dorfgemeinschaftshaus, wo die Proben stattfinden.

26 normale Parkplätze und drei Behindertenparkplätze stehen am Dorfplatz zur Verfügung. An Probentagen seien das zu wenige, zumal es sich um öffentliche Parkplätze handelt, die teils belegt sind. Die Kolpingkapelle hatte deswegen im Februar vorgeschlagen, hinter der Abtrennung mit den Steinquadern auf dem Dorfplatz eine zusätzliche Parkreihe auszuweisen. Die Verbandsgemeindeverwaltung hatte dazu erläutert, dass der Dorfplatz mit Fördermitteln neugestaltet wurde. Laut Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hätte eine Änderung der Nutzung zu Parkflächen zur Folge, dass die Gemeinde Zuschüsse zurückzahlen müsste.

Nun hat die Kolpingkapelle dem Ortsgemeinderat einen abgeänderten Vorschlag unterbreitet. Diesem haben die Ratsmitglieder zugestimmt. Die Musiker dürfen in den probeintensiven Zeiten zwischen Oktober und Anfang Dezember sowie zwischen Januar und Ostern auch innerhalb der Parkplatzabtrennung auf dem Dorfplatz parken, sofern die anderen Plätze belegt sind. Eine Parkreihe sei laut der Kapelle ausreichend. Wie Ortsbürgermeister Michael Müller (FWG) erläutert, habe er jederzeit die Möglichkeit, das nun Festgelegte wieder aufzuheben oder zu ändern.