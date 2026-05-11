Die protestantische Kirche in Kollweiler feiert etwas verspätet Jubiläum. Der kleine, besondere Sakralbau steht auf einer Anhöhe. Das Kirchlein ist gut in Schuss.

Die ältesten Teile des evangelischen Gotteshauses in Kollweiler stammen noch aus dem Spätmittelalter. Die Kapelle wurde im Jahr 1475 im gotischen Stil erbaut, „als Zufluchtsstätte vor bösen Leuten im eigenen Dorf“, wie Ehren-Presbyter Hans-Joachim Eberts in einem Kirchenführer schreibt. Die Menschen aus Kollweiler hatten zudem lange Wege auf sich zu nehmen, lag doch ihre Pfarrkirche damals noch in Reichenbach.

Der kleine Sakralbau auf der Anhöhe präsentiert sich charmant mit liebevoll gepflegtem Kirchhof. Pfarrerin Katrin Müller vom Pfarramt An Glan und Lauter in Jettenbach ( Kreis Kusel) schätzt das Kirchlein sehr, „weil es hier sehr familiär ist“, wie sie berichtet. Nach einer Sanierung im Jahr 2002, dem Bau einer Stützmauer und Schutzmaßnahmen gegen Wasserschäden sei die der Bau gut in Schuss, sagt sie.

Kirchenschiff nachträglich angebaut

Im Dreißigjährigen Krieg waren Teile des Gotteshauses zerstört worden, der Wiederaufbau erfolgte ab 1679. Das Kirchenschiff wurde 1709 angebaut. Eingeweiht wurde das Gotteshaus im September 1710. Aus diesem Jahr stammt auch die Kanzel aus Sandstein. Besonders dekorativ wirken die bunten Glasfenster im Chor. Das Kirchenschiff hat auf der Südseite drei unterschiedlich große Rundbogenfenster. 1894 wurde der Saalbau umgestaltet, um eine Orgel aufstellen zu können. Dabei wurde die Empore auf vier Meter erhöht und ein Zugang über eine Außentreppe angelegt. Allerdings war das Instrument aus dem Hause Walcker nach mehreren Jahren nicht mehr zu reparieren.

So wurde die Kirche bei einer Generalsanierung ab 1972 wieder in ihren früheren Bauzustand versetzt und eine Balkendecke eingezogen. Im 18 Meter hohen Turm hängen drei Glocken: aus Kupfer, Zinn und Bronze. Wegen Holzwurmbefalls mussten zuletzt einige Teile des Glockenturms ersetzt werden, schildert Pfarrerin Müller.

300 Protestanten im Ort

Gottesdienste finden alle drei Wochen sowie an Feiertagen statt. Im Ort zählt Müller rund 300 Menschen evangelischen Glaubens. Insgesamt kümmert sich Müller, die auch stellvertretende Dekanin im Kirchenbezirk An Alsenz und Lauter ist, um 1050 Kirchenmitglieder in Kollweiler, Jettenbach und Bosenbach – also in zwei Landkreisen und über drei Verbandsgemeinden hinweg.

Die Feierlichkeiten zum (nachträglichen) 550. Geburtstag der Kirche finden am Samstag, 30. Mai, ihren Höhepunkt, wie Müller ankündigt. Dann wird Pfarrer Oliver Böß aus Mackenbach die Kirchenbesucher auf eine musikalisch-kabarettistische Zeitreise mitnehmen. Augenzwinkernd blickt der Theologe mit der „Quetschkommode“ auf viele Jahre zurück und erzählt singend, was Kirche ausmacht. Sein im vergangenen Jahr geplanter Auftritt war ausgefallen und wird nun nachgeholt.

Info

Sonntag, 30. Mai, 17 Uhr, Kirchenkabarett mit Pfarrer Oliver Böß in der evangelischen Kirche Kollweiler.

