Nicht mit hochoffiziellen Festakten und steifen Feierstunden, sondern mit „einem Fest vom Dorf und für das Dorf“ soll 700 Jahre Kollweiler gefeiert werden. Die „Tour de Kolwilr“ steigt am Samstag.

„Der Name ,Kolwilr’ ist dabei nicht etwa ein Schreibfehler, sondern der Name unseres Dorfes, wie er in der ersten urkundlichen Erwähnung geschrieben wurde, die aus dem Jahr 1321 stammt“, erklärt Bürgermeister Ralf Heinz. Demnach war der „runde Geburtstag“ schon im vergangenen Jahr, „wegen der Corona-Einschränkungen aber nicht wirklich feierbar“, erläutert Heinz. „Als es sich abzeichnete, dass wieder Feste gefeiert werden dürfen und wir in die Planung einstiegen, kam sehr schnell die Idee auf, so etwas wie eine kulinarische Rundwanderung zu veranstalten, da so etwas ja gut bei den Leuten ankommt. Daraus entstand sehr schnell die Idee zur ,Tour den Kolwilr’, die zu verschiedenen Stationen im Dorf führt“, berichtet er. Ebenso schnell war klar, dass die ganze Dorfgemeinschaft in das Fest mit eingebunden werden soll und Vereine und Organisationen gemeinsam an einem Strang beim Dorfjubiläum ziehen, das am Samstag gefeiert wird.

Am 14. Mai werden mehr als 100 freiwillige Helfer aus allen Kollweiler Vereinen, unterstützt von der Straußjugend und der Jägerschaft, im Einsatz sein – bei einem Dorf mit gerade einmal 550 Einwohnern. Sie betreuen sieben der neun Stationen entlang der rund 3,5 Kilometer langen „Tour de Kolwilr“ durch das Dorf. Zwei Stationen sind an besonders schönen Aussichtspunkten im Süden der Gemeinde.

Bewirtung an fünf Stationen

Eröffnet wird das Dorfjubiläum am Samstag um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in der protestantischen Kirche. Anschließend ist in dem historischen Kirchlein, dessen Erbauung auf das Jahr 1475 datiert wird, eine Ausstellung zur Kirchengeschichte zu sehen. „Vor der Kirche und im benachbarten ,Bohnepädche’ gibt’s danach Wein und Sekt aus dem Ahrtal“, sagt Heinz. Verbindungen zur Ahr entstanden nach der Flutkatastrophe über die örtliche Feuerwehr. Mit dem Weinverkauf hofft man, den Winzern an der Ahr etwas helfen zu können.

Bewirtet wird am Samstag an insgesamt fünf Stationen. Neben der Kirche und dem Bohnepädche können die Festgäste am Bürgerhaus, an der Grillhütte am Weiher und auf dem Gosenberger Hof essen und trinken. Das kulinarische Angebot ist weit gefächert und reicht von den Standards über Wildspezialitäten bis zu „Specials“ der Osteria im Bürgerhaus. Zur Unterhaltung der kleineren Gäste gibt es eine Hüpfburg und ein Karussell an der Feuerwehr, im Bohnepädche können Kinder zwischen 11 und 17 Uhr an einem Märchenhörspielquiz teilnehmen, die Straußjugend hat am Bürgerhaus ein Spaßprogramm vorbereitet und an der Grillhütte gibt es zwischen 11 und 17 Uhr ein besonderes Programm für Kinder.

Rätsel und Gewinnspiel

Natürlich darf bei einer 700-Jahr-Feier die Dorfgeschichte nicht zu kurz kommen. So hat der Festausschuss neun Infotafeln rund um die 700-jährige Vergangenheit entlang der „Tour de Kolwilr“ aufgestellt. Passend dazu gibt es ein Rätsel, dessen Fragen man nach dem Studium der Infotafeln beantworten kann. „Natürlich wird es auch etwas zu gewinnen geben“, kündigt der Bürgermeister an, hält sich aber bedeckt bei der Frage nach dem Hauptpreis, dessen Auslosung um 18.45 Uhr am Bürgerhaus erfolgt.

Für Musik sorgen den ganzen Tag über die „Kollweilerer Wandermusikanten“, die im Dorf umherziehen, zudem gibt es am Bürgerhaus ab 13 Uhr Livemusik. Für alle, die nicht gut zu Fuß sind, wird den Tag über zwischen dem Bürgerhaus und der Grillhütte ein Shuttle-Service unterwegs sein.

Mit „Calm & Exiting“ feiern am Bürgerhaus

Wie Ralf Heinz weiter mitteilt, schließen die Bewirtungsstände am Samstag um 18 Uhr. Doch damit ist das Dorffest zumindest für die Helfer und die Bürger von Kollweiler noch nicht beendet, denn am Bürgerhaus kann zur Musik der Gruppe „Calm & Exiting“ weiter gefeiert werden. „Wir haben uns dazu entschlossen, die Buden um 18 Uhr zu schließen, damit auch die Helfer noch etwas von ihrem Dorfjubiläum haben“, betont der Ortschef.