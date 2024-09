Wenn am Samstag, 7., und Sonntag, 8. September, in Trippstadt das Kohlenbrennerfest seine Gäste empfängt, dann werden auch wieder die beiden roten Zelte der Indienhilfe Trippstadt Nalam aufgebaut sein.

Der Verein besteht seit zehn Jahren. Er betreut in Indien ein Waisenhaus mit 135 Mädchen und kümmert sich um die Finanzierung einer Berufsausbildung von weiteren 35 Mädchen. Wie genau die Hilfe aussieht, darüber informiert der Verein wieder auf dem Kohlenbrennerfest. Außerdem wartet in den roten Zelten auch dieses Jahr eine große Tombola.

„Ich habe echt ein paar Schuhe durchgelaufen“, berichtet die Vereinsvorsitzende Ute Keller. Sie habe keine Mühe und wohl auch keinen Kilometer gescheut, um an interessante Gewinne zu kommen. Der Verein ist auf private Spenden angewiesen. Neben dem Waisenhaus und der Ausbildung wurden dieses Jahr beispielsweise für 30 taube beziehungsweise taubstumme Kinder und Jugendliche, die in der Nähe des Waisenhauses leben, Hörgeräte angeschafft. Für solche Unterstützungen wird Geld gebraucht, genau wie weitere Patenschaften für die Mädchen im Waisenhaus.

Gutscheine und ein FCK-Trikot

„Wir brauchen lediglich einen Euro pro Tag für die Waisenmädchen“, sagt Keller. Das hört sich nach nicht viel an, trotzdem muss das Geld erst einmal da sein. Die Vereinsvorsitzende hofft deswegen auf viele Loskäufer beim Kohlenbrennerfest. Ein paar Preise verrät sie bereits: ein Übernachtungsgutschein für zwei Personen in einem Landgasthof in der Sächsischen Schweiz, Grafiken von Boy Müller, ein FCK-Trikot mit Original Unterschriften, ein tragbares Radio, hochwertige Kosmetik, Gutscheine und vieles mehr. Mehr Infos zum Verein gibt es im Internet unter nalamindia.org.

Info

Das Kohlenbrennerfest in Trippstadt wird am Samstag um 17 Uhr eröffnet. Am Sonntag beginnt der Festbetrieb um 11 Uhr. In der gesperrten Hauptstraße und in den Höfen sorgen Vereine und Gastronomen für Bewirtung und Unterhaltung. Am Kohlenmeiler kann das alte Handwerk der Köhler samt Schmiedekunst erlebt werden.