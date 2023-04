Der Landfrauen Kreisverband Kaiserslautern hat sich vor zehn Jahren zu seinem 60. Jubiläum mit einem besonderen Kochbuch beschenkt. Neben vielen wunderbaren, meist alten Rezepten, die leicht nach zu kochen sind, stehen in dem Kochbuch auch Geschichten, Erzählungen und Wissenswertes rund um den Landkreis Kaiserslautern. Eine englische Variante „Visit and Taste the Kaiserslautern Heartland“ wurde damals auch aufgelegt. Die Bücher kamen so gut an, dass die komplette Auflage schnell vergriffen war. Der Handel gebrauchter Bücher treibt im Internet seitdem seine Blüten, auf dem amerikanischen Markt wurde „Visit and Taste“ gar für 200 Dollar gehandelt.

„Wir waren gefordert“, sagt Ingrid Stach. Das Landfrauenteam entschied sich, die beiden Bücher neu, quasi nun zum 70. Verbandsjubiläum, aufzulegen. Kein einfacher Weg. Die Landfrauen mussten in Vorleistung treten, besorgten sich die Druckvorlage, kauften das Copyright am eigenen Buch zurück, ließen drucken und haben die ersten Bücher schon wieder verkauft. Das Lautrer Heimatkochbuch zum Preis von 22 Euro und das „Visit and Taste“ zum Preis von 20 Euro können in der Buchhandlung Koch in Ramstein-Miesenbach oder direkt über die Landfrauen (Kreisgeschäftsführerin Stefanie Becker, 0176 2674 8411, kl@landfrauen-pfalz.de, oder Kreisvorsitzende Ingrid Stach, 0157 7309 0231, stach@landfrauen-pfalz.de, bezogen werden.