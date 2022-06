Die Entscheidung über dringende Sanierungsarbeiten am Kobertalweg wegen Straßenabsenkungen hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend vertagt.

Bei der Zuwegung zum Kobertal kam es zu einer Absenkung des Hangs. Die Schadstelle ist abgesperrt. Ein Ingenieurbüro aus Waldfischbach-Burgalben sei mit der Prüfung der Problematik beauftragt, erläuterte Ortsbürgermeiter Klaus Nahlenz (CDU). Dem Rat lagen drei Sanierungsvarianten vor. Da weiterer Informationsbedarf bestehe und Vorschläge geprüft werden sollen, traf der Rat noch keine Entscheidung.