Die von Martina und Gunther Pfaff ins Leben gerufene Stiftung Maguna arbeitet seit einigen Jahren unter anderem daran, die stark bedrohte und an vielen Orten ganz verschwundene heimische Knoblauchkröte in der Westpfälzer Moorniederung wieder anzusiedeln. Kürzlich konnten am Kranichwoog bei Hütschenhausen mit behördlicher Genehmigung 75 in Hessen gezüchtete junge Knoblauchkröten ausgesetzt werden.

Maguna-Vorstandsmitglied Christoph Bernd, der überregional anerkannte Experte des Biotop- und Artenschutzes, sieht in dem vom Naturschutzbund geschaffenen Biotop Kranichwoog ideale Voraussetzungen für eine Wiederansiedlung der Knoblauchkröte.

Die ehemals weit verbreitete kleine Froschlurchart ist ein Vertreter offener, steppenartiger Lebensräume mit sandigen Böden. Dort graben sich die Tiere ein und sind deshalb auch nur schwer nachweisbar. Kommt man der Knoblauchkröte ausnahmsweise dann doch mal zu nahe, kann sie sich nicht nur blitzschnell eingraben – sie kann auch anders. Etwa ein übel riechendes Sekret absondern. Das riecht wie Knoblauch oder verbrannter Schwefel.

Die gedrungene Kröte mit dem großen Kopf, der knollenförmigen Schnauze und den hervortretenden Augen kann sich auch sonst gut verteidigen. Einen Sprung mit offenem Maul gegen Angreifer, hat sie locker drauf. Da sie kaum zu sehen ist, muss sie sich aber eher selten verteidigen. Ihr Nachweis erfolgt laut dem Feldbiologen über das Vorhandensein der bis zu 20 Zentimeter auffällig großen Larven.

Genau solche Larven können – eventuell schon im nächsten Jahr – auch im Maguna Freilandterrarium an der Technischen Universität Kaiserslautern erwartet werden. Im geschützten Terrarium wurden gerade erwachsene, fortpflanzungsfähige Knoblauchkröten vom hessischen Züchter vorbeigebracht. Die Kröten sollen nun unabhängig von der Zuchtstätte in Hessen für Nachwuchs sorgen, der dann – falls es klappt – zusätzlich für die Aktion der Wiederansiedlung in der Moorniederung zur Verfügung steht.