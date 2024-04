Von einer intensiven Diskussion im Otterbacher Ortsgemeinderat über die Beheizung der neuen Kita berichtete Ortsbürgermeister Marco Reschke (FWG).

Mit nur einer Stimme Mehrheit hätten sich die Ratsmitglieder am Dienstagabend für den Anschluss an das kommunale Nahwärmenetz (Energie und Wärme Otterbach) entschieden. Dies soll etwas mehr als 91.000 Euro kosten. Für die Alternative, den Einbau einer Luft-Wärmepumpe, liege ein unverbindlicher Preisvorschlag von fast 96.000 Euro vor. Für diesen Fall müsste in der Kita jedoch mit der Entfernung einer Zwischenwand erst Platz für die Anlage geschaffen werden. Dies hätte den Wegfall eines Lagerraumes zur Folge. Die Raumaufteilung der Kita-Planung sei aktuell auf die Variante Nahwärmeanschluss ausgelegt.

Trotz der getroffenen Entscheidung für den Anschluss an das Nahwärmenetz, soll die Verwaltung noch prüfen, ob eine mit Erdwärme betriebene Wärmepumpe doch die günstigere Lösung für die Beheizung der geplanten Kindertagesstätte darstellen würde.

Der Ortsgemeinderat hat laut Reschke außerdem beschlossen: Das Dach der Kita soll vollflächig mit einer Photovoltaikanlage belegt werden.