Fast „über Nacht“ ist die Stadt Landstuhl nahezu die Hälfte ihrer Verbindlichkeiten bei der Einheitskasse der Verbandsgemeinde (VG) Landstuhl losgeworden. Das Land hat Geld überwiesen.

Wie Christopher Bretscher, der Chef der VG-Finanzabteilung, in der jüngsten Sitzung des Landstuhler Stadtrats mitteilte, konnte der Zahlungseingang des Landesentschuldungsprogramms PEK-RP (Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz) verbucht werden. Konkret übernimmt das Land mit dem Entschuldungsprogramm rund fünf Millionen Euro der sogenannten Kassenkredite, mit denen die Stadt bei der VG-Kasse in der Kreide steht. Wie Bretscher weiter mitteilte, bleibt nach der Verrechnung der Zahlung durch das Land eine Restschuld in Höhe von rund 5,56 Millionen Euro. Für die Rückzahlung der Restschuld wurde ein Tilgungsplan mit einer Dauer von 30 Jahren aufgestellt, innerhalb derer sich die Stadt verpflichtet, pro Jahr mindestens 185.239 Euro zu tilgen.

Auf Anfrage von FWG-Fraktionssprecher Markus Göttel teilte Bretscher mit, dass die langfristigen Darlehen der Stadt für Investitionskredite vom Landesentschuldungsprogramm nicht tangiert werden. Im Halbjahresfinanzbericht, mit dem der Stadtrat über den aktuellen Stand der Ausgaben und Einnahmen unterrichtet wurde, ist der Stand der Kredite zum Ende dieses Jahres auf rund 3,79 Millionen Euro beziffert. Für ihre Darlehen hat die Stadt in diesem Jahr rund 102.000 Euro an Zinsen gezahlt und konnte etwas mehr als 441.000 Euro tilgen.