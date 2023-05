Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Klostergarten an der Abteikirche ist ein grünes Paradies mitten in der Otterberger Altstadt. Das Bistum Speyer hat das Kleinod zum Segensort ernannt. Neuerdings gibt es dort auch, was schon die Mönche zu schätzen wussten: süffigen Rebensaft. Wie der erste Klosterwein entstanden ist und was der Garten noch zu bieten hat.

Wein aus Otterberg? Wo bitte sind die Weinberge? Nun, richtige Weinberge gibt es in der westpfälzischen Wallonenstadt natürlich nicht. Reife Weintrauben aber schon. Nicht jetzt und in Mengen,