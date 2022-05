Corona und seine Nachwirkungen beschäftigten auch den Organisator des 49. Klosterkirchenkonzerts Michael Weickenmeier. Dreimal musste er das Programm umgestalten. Von ursprünglich zehn Teilnehmern blieben am Sonntag acht übrig, darunter der engagierte Kinderchor des Gesangvereins Enkenbach.

„Wir brauchen Applaus“, sprach Chorleiterin Ekaterina Kronibus stellvertretend für 15 Jungen und Mädchen. Freudig besang die Jugend nach Jürgen Werths Tauflied das, was sie ausmacht: „Du bist du … Du bist der Clou.“ Besondere Klangwirkung entfaltete das Grand Prix-Siegerlied von 1982 „Ein bisschen Frieden“.

Ökumenische Verbundenheit, ein Zusammenleben in Gemeinschaft beschwor Kaplan Stefan Häußler von der katholischen Pfarrei Heiliger Martin. In Zeiten von Sorge und Krieg setzten auch Konzerte und Treffen in der Kirche Zeichen des Friedens. Unter Michael Gärtners klarem Dirigat spielte die katholische Vereinskapelle Enkenbach. Musik von großer Kraft bot sie mit fein gesetzten Pausen zu Christian Fürchtegott Gellerts Naturgedicht „Die Himmel rühmen des ewigen Ehre“ nach Thomas Doss. Im modernen Variationsspiel überraschten die Musiker mit Roland Kernens dynamisch präsentierten „Präludium und Choral über nun danket alle Gott“.

Außergewöhnliche Hörerlebnisse

Die Vertonung von „Psalm 23“ hatte sich Michael Weickenmeier mit dem katholischen Kirchenchor Enkenbach vorgenommen. Klangvolle Tonsprache, farbenprächtige Melodik und treibende Rhythmik beherrschte das mennonitische Instrumentalensemble mit Klaus Peter Driedger (Gitarre), Isolde Dyck (Sopranblockflöte), Doris Schmidt (Klarinette), Jolene Wehner (Geige) und Sabine Kohnert (Bass). In der außergewöhnlichen Besetzung bot es mit Joseph Haydns „St. Antonius Choral“ eine fesselnde Barock-Interpretation im neuzeitlichen Stil, spielte „Loch Lomond“ aus den schottischen Highlands und lieferte mit Klarinette und Gitarre im Vordergrund eine verjazzte Version des Spiritualklassikers „Down by the riverside“.

Ausgeprägten Sologesang bot das Künstlerpaar Ekaterina und Harald Kronibus. Auf dem Scheideweg zwischen barockaler Klangpracht und gefühlvollem Sopran wandelte Ekaterina Kronibus mit Bach/Gounods romantischem „Ave Maria“. „Herr Gott Abrahams“ aus dem Elias Oratorium gestaltete Harald Kronibus überzeugend klar mit warm timbrierter Stimme. Außergewöhnliche Hörerlebnisse im modernen Klangbild stellte Organist Michael Weickenmeier mit einem „Sortie“ des walisischen Komponisten Robert Jones (*1945) vor.

In Noten gemeißelter Appell

„Frieden finden“ sang von Pianistin Sabine Kohnert einfühlsam begleitet der mennonitische Chor Enkenbach. Mit Luci Driedger am Dirigentenpult ging allein schon der Text „Die Welt ist zerrissen. Wie finden wir Frieden“ und „Wenn nichts mehr als der eigne Vorteil zählt, wenn Angst regiert und das Vertrauen fehlt“ unter die Haut. Als in Noten gemeißelter Appell entpuppte sich Pepper Choplins „We are not alone“.

Von Barock und Romantik über Neu-Interpretationen bis zu hochaktuellen Songs spannte sich der musikalische Bogen. Damit ein Zeichen der Gemeinschaft und des Aufbruchs zu setzen einte die Mitwirkenden. „Allein die Tatsache, dass wir wieder gemeinsam ein Konzert machen, ist schon Motto und Erfolg genug“, drückte es Michael Weickenmeier aus.