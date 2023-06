Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Enkenbacher Chöre und die katholische Vereinskapelle präsentieren am Sonntag, 27. November, ihr 50. gemeinsames Kirchenkonzert in der Klosterkirche in Enkenbach. Los geht es um 17 Uhr.

Die Klosterkirche gehört zu den Baudenkmälern der Pfalz. 1148 wurde die Anlage von Graf Ludwig von Arnstein und Ritter Hunefried zu Alsenborn gegründet, später von Nonnen des Klosters