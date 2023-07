Der Zahn der Zeit nagt an Enkenbachs Klosterkirche. Salzausblühungen und Feuchtigkeit sind schon seit längerer Zeit ein Problem. Laut des Mainzer Institut für Steinkonservierung ist die Kirche sogar in der langen Liste feuchtigkeitsbelasteter Denkmäler aufgeführt. Jetzt wird sie saniert.

Mithilfe moderner Prüf- und Messmethoden – Georadar, Infrarot, Ultraschall – und im Rahmen eines bundesweiten Forschungsprojektes kamen universitäre Forscherteams den Schäden auf die Spur. Voruntersuchungen dienten vornehmlich der Kontrolle und Bauwerksüberwachung. Nun gilt es, den geeigneten Weg zwischen möglichst zerstörungsfreien Prüfmethoden und herkömmlicher Restaurierung zu finden, Denkmalsubstanz zu erhalten und Folgeschäden zu vermeiden. Das 1148 gegründete Kloster mit seiner im 13. Jahrhundert fertiggestellten Pfarrkirche gilt immerhin als Kleinod spätromanischer und gotischer Bau- und Formenkunst.

Fördergelder übergeben

„Zwei Universitäten mit Professoren, Wissenschaftlern und Studenten waren am Werk. Getan hat sich seitdem nichts mehr“, sagen Axel und Gertraud Schindler. Gertraud Schindler ist die Vorsitzende des Gemeindeausschusses von St. Norbert Enkenbach. Sie berichtet: „Nach der Neustrukturierung der katholischen Kirche konnte die Sanierung nun endlich begonnen werden.“ Die Trockenlegungsarbeiten übernahm eine einheimische Baufirma. Über die Pfarrei Heiliger Martin, Kaiserslautern, der die Enkenbacher Gemeinde angehört, den Gemeindeausschuss und Verwaltungsrat wurde zuvor der nötige Antrag gestellt. Wie ein Segen mutet es da an, dass sich die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) dank ihrer treuhänderischen Emil-und-Hanna-Flatz-Stiftung und die Lotterie Glücksspirale mit 40.000 Euro Fördergeldern daran beteiligen. Den Fördervertrag übergaben Barbara Schommer, Ortskuratorin der DSD, und Thomas Kirsch von Lotto Rheinland-Pfalz. Das Gotteshaus gehöre nunmehr zu den über 280 Objekten, die die private DSD dank Spenden, der Erträge ihrer Treuhandstiftungen sowie der Mittel der Glücksspirale, der Rentenlotterie von Lotto, allein in Rheinland-Pfalz fördern konnte, so Schommer. Ein Anfang ist gemacht. Dass es weitergeht, wünschen sich nicht nur die Schindlers. Schlimmer und teurer nämlich seien, verursacht auch durch das Heizen, die Schäden an den Säulen im Inneren. Dort brösele schon der Sandstein heraus. Sanierungsmaßnahmen für diesen Abschnitt könnten allerdings erst in zwei Jahren neu bezuschusst werden.