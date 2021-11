Um die „Zukunftsthemen“, wie Landrat Ralf Leßmeister (CDU) es ausdrückte, kümmern sich ab sofort die neue Strukturlotsin und der Klimaschutzmanager des Landkreises Kaiserslautern. Lena Hoim und Felix Herrmann heißen die beiden.

„Ich möchte meine Heimatregion in ihrer Entwicklung stärken“, sagte Hoim, als sie sich den Mitgliedern des Kreistages am Dienstag vorstellte. Ihre Aufgabe werde es sein, die Potenziale des Landkreises zu erkennen und seine „kulturelle Identität zu erhalten“. Außerdem wolle sie Bürger, Kommunen und Unternehmen dazu ermutigen, auch ihre Möglichkeiten zu analysieren und entsprechend „nachhaltig zu entwickeln“. Leßmeister ergänzte, dass die Arbeit der Strukturlotsen in den Kreisen Kaiserslautern und Kusel sowie im Donnersbergkreis wissenschaftlich begleitet werde und die Erkenntnisse auf andere Landkreise übertragen würden. Es handelt sich dabei um ein Modellprojekt des Bundesprogramms Ländliche Entwicklung.

Als neuer Klimaschutzmanager fungiert Felix Herrmann. Zu Beginn seiner Arbeit erstelle er zunächst eine Ist-Analyse, eine Art Klimabilanz des Kreises. Danach müssten in enger Zusammenarbeit mit den Ortsgemeinden Konzepte entwickelt werden, wie „die Ziele, die uns die Bundesregierung auferlegt hat, erreicht werden können“.