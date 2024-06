Den Organisatoren und Namensgebern des Kleinen Pfälzer Kirchentags muss ein großes Maß an Understatement bescheinigt werden. Denn das erste zentrale Treffen der evangelischen Landeskirche der Pfalz am Sonntag in Otterbach war alles andere als klein.

„Gott ist da“, lautete ein Glaubenssatz, den Dorothee Wüst in ihrer Predigt beim Eröffnungsgottesdienst des „Kleinen“ Pfälzer Kirchentags vor mehr als 900 Christen