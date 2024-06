Workshops, Vorträge, Podiumsdiskussionen, Konzerte: Ein vielfältiges Programm für alle Altersklassen stellen die Organisatoren für den „Kleinen Pfälzer Kirchentag“ am Sonntag, 23. Juni, in Otterbach auf die Beine. Neben Kirchenvertretern werden auch zahlreiche Promis erwartet.

Der Titel „Kleiner Kirchentag“ ist etwas untertrieben für das, was da am Sonntag, 23. Juni, in Otterbach über die Bühne geht. Tatsächlich ist eine Großveranstaltung geplant, die sich vom Kirchenzentrum über das Ottertal bis zur katholischen Kirche hin erstreckt. Den Eröffnungsgottesdienst um 10.30 Uhr in der Schulturnhalle feiert Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst zusammen mit Dekan Matthias Schwarz und Pfarrerin Karin Schwartz. Die musikalische Begleitung übernehmen der Posaunenchor Trippstadt und der Drum-and-Sing-Chor Wolfstein. Der Eröffnungsgottesdienst wird live auf Youtube übertragen, kündigt Tanja Schraß, Vorsitzende des Landesausschusses Kirchentag Pfalz, an. „Auf diese Weise versuchen wir auch den Menschen, die keine Möglichkeit haben, den Kirchentag persönlich zu besuchen, ein wenig Kirchentagsfeeling nach Hause zu bringen“, sagt die Initiatorin. Das Ziel: „Ich möchte die Pfalz wachküssen und Lust auf den Kirchentag in Hannover machen.“

Ein besonderer Gast

Nach der Eröffnung lädt die Kirchenpräsidentin auf das „Rote Sofa“ zum Austausch über den Kirchentag 2025 in Hannover ein. Musikalisch geht es um 14 Uhr mit einem Konzert des Chors Vocalis unter Leitung von Kantor Tobias Markutzik in der Schulturnhalle weiter. Um 15.45 Uhr spielt das Crossover Orchester Westpfalz unter der Leitung von Frank Zeihsel und Jochen Messer, bevor um 17.15 Uhr ein besonderer Gast erwartet wird: Zum Thema „Krise als Chance“ wird Sängerin Patricia Kelly einen Vortrag halten. Auch das Abschlusskonzert um 18.30 Uhr ist mit Stephan Flesch und Elmar Federkeil hochkarätig besetzt.

Gleiche Veranstaltung, anderer Ort: Eine Podiumsdiskussion zum Thema Sprache findet um 12.15 Uhr im Gemeindehaus in der Kirchtalstraße statt. Unter dem Motto „Deine Sprache verrät dich“ tauscht sich die Otterbacher Journalistin Friederike Jung mit der Trainerin für gewaltfreie Kommunikation, Maria Kling (Landau), und der feministischen Theologin Martina Horak-Werz aus. Musik hierzu liefert Kantor Markus Henz.

Diskussionsrunden

Die Gleichstellungsbeauftragte der Landeskirche moderiert im Anschluss ein Podiumsgespräch unter dem Titel „Diversität sichtbar (machen)?“, zu dem auch Staatssekretär Janosch Littig erwartet wird. Bereits zuvor, um 13.45 Uhr, referiert Birgit Edinger vom Stationären Hospiz Nordpfalz in Rockenhausen über das Gelingen einer guten Versorgung am Lebensende.

Frieden ist ein weiteres Thema auf dem Kirchentag. Hierzu wird es unter dem Titel „Krieg und Frieden“ um 17 Uhr ebenfalls im Gemeindehaus eine Diskussionsrunde geben. Ferner wird ein Vortrag mit dem Politikwissenschaftler Steffen Hagemann unter der Überschrift „Kein Frieden für Israel und Palästina“ angeboten.

Wie auf Kirchentagen üblich, hat auch dieser einen „Markt der Möglichkeiten“, der zwischen 12.15 und 17 Uhr in und um die Kirche aufgebaut ist. Diakonie, Weltladen, CVJM, Synagogenverein Odenbach, Zoar, Notfall- und Polizeiseelsorge, Senegalhilfe, Protestantische Altenhilfe Westpfalz und das Ökumenische Gemeinschaftswerk der Pfalz sind nur einige der Mitwirkenden.

„Zwei Bäuche für ein Hallelujah“

In der Kirche geht es spirituell weiter mit einem Vortrag um 12.15 Uhr über die vergessene Tradition des christlichen Handauflegens in Kontemplation. Es spricht Pfarrerin Elke Echternkamp, die auch um 14 Uhr zusammen mit Kollegin Margit Nickel einen Segensgottesdienst hält. Vom Segen zum Schlager: Francesca Brand lädt für 15.30 Uhr mit Annette Junkes und Oliver Böß zu einem Schlagergottesdienst ein. Die Cousins Christopher (Pfarrer) und Tobias (Kantor) Markutzik veranstalten um 17 Uhr eine Kabarettvorführung unter dem Titel „Zwei Bäuche für ein Hallelujah“.

Bereits um 15 Uhr ist vor der Kirche die japanische Trommelgruppe Tennogawa zu hören. Auch die katholische Kirche ist eingebunden, wo um 12.15 Uhr der frühere Kirchenpräsident Christian Schad unter dem Titel „Kirche wozu?“ Perspektiven „in herausfordernder und unübersichtlicher Zeit“ beleuchtet. Zu den weiteren Höhepunkten gehört um 14 Uhr ein Gespräch mit Dorothee Wüst, Bischof Karl-Heinz Wiesemann, Landrat Ralf Leßmeister sowie kirchenpolitischen Sprechern von Parteien zum Kirchentagsmotto „mutig – stark – beherzt“.

„Wie man mit Fußball die Welt erklärt“

Auch Fußballfans sollen auf ihre Kosten kommen: um 16 Uhr bei einer Podiumsdiskussion zum Thema „Wie man mit Fußball die Welt erklärt – und den lieben Gott gleich mit“. Erwartet werden neben Oberkirchenrätin Marianne Wagner, auch Rainer Keßler vom FCK, Schiedsrichter Markus Merk und der ehemalige Fußballprofi Ratinho.

Weitere Vorträge werden zum Thema Diakonie mit Diakoniepfarrer Albrecht Bähr und zu neuen Gottesdienstformaten mit Pfarrer Stefan Fröhlich angeboten. Nicht ausgespart werden die Themen Künstliche Intelligenz sowie die Aufarbeitungsstudie Forum zu sexualisierter Gewalt. Taizé-Gebete und ein Raum der Stille ergänzen das Programm, ebenso wie eine Vielzahl an kulinarischen Angeboten.

Info

Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.evkirchepfalz.de.