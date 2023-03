Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Aus der gewohnten Ordnung herausgerissen werden und darauf hilflos und mit irrationalem Verhalten reagieren: darum geht es in dem Stück „Klatsch unn Tratsch“ der Pfälzer Komödie Landstuhl. Am Samstag, 18. März, 19.30 Uhr, feiert sie in der Landstuhler Stadthalle Premiere. Ein Probenbesuch.

Schon das Bühnenbild der Pfälzer Komödie in der Landstuhler Stadthalle verspricht beim Probenbesuch einiges: Ein großes, geschmackvoll renoviertes, viktorianisches