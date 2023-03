Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Landkreis Kaiserslautern und das liebe Geld – eine schier unendliche Geschichte. Im November könnte sie um ein Kapitel ergänzt werden. In einer Verhandlung am höchsten Gericht in Rheinland-Pfalz geht es darum, ob der Kreis vom Land im kommunalen Finanzausgleich genug Geld bekommt.

Den Landkreis Kaiserslautern drückt eine gewaltige Schuldenlast. Die Investitionskredite belaufen sich aktuell auf 45,3 Millionen Euro, die Liquiditätskredite gar auf 167,6 Millionen Euro.