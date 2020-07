Klärschlamm als Dünger auf Feldern ist in den vergangenen Jahren immer umstrittener geworden. Nicht nur wegen der Geruchsbelästigung, sondern auch wegen eventueller Schadstoffbelastung. In Trippstadt hat ausgebrachter Klärschlamm für Ärger in der Nachbarschaft gesorgt. Die Vorschriften wurden laut Aufsichtsbehörde aber alle eingehalten.

Etliche Lkw-Ladungen an Klärschlamm auf einem Feld unweit seines Wohnhauses: Dieser Anblick – und der entsprechende Geruch – haben den Trippstadter Michael Lenhart schon im Frühjahr aufmerksam werden lassen. Da Lenhart aufgrund zweier Krebserkrankungen misstrauisch wurde, informierte er die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier, die für die Überwachung von Klärschlamm-Ausbringungen mittels eines sogenannten Klärschlamm-Portals im Netz zuständig ist. Auch mehrere Einwohner hatten sich über den Gestank beschwert.

Die ADD teilte Lenhart mittlerweile mit, dass die Aufbringung des Klärschlamms ordnungsgemäß angemeldet und von ihr geprüft wurde. „Aber es fehlt die letzte Kontrollinstanz“, gibt sich Lenhart nicht zufrieden mit der Antwort. Es werde nämlich nicht geprüft, ob der Klärschlamm auf Flurstücken ausgebracht werde, auf denen Viehfutter oder gar Getreide wächst. „Das ist ja, als würde ich beim Straßenverkehrsamt angeben, ich fahre innerorts immer Tempo 50 und deshalb braucht mich keiner zu kontrollieren.“

ADD: Genaue Prüfung vorab und Kontrollen

Die ADD widerspricht dieser Darstellung: „Wie in allen landwirtschaftlichen Fachbereichen erfolgen risikoorientierte stichprobenartige Kontrollen, unter anderem auch beim Landwirt.“ ADD-Sprecherin Eveline Dziendziol verrät, dass der Landwirt sein Vorhaben im Klärschlamm-Portal ankündigen muss. Dabei muss er den Betreiber der Kläranlage und das Flurstück angeben, auf dem der Klärschlamm aufgebracht werden soll. Eine Bodenanalyse sowie Laborwerte über den Klärschlamm – zum Beispiel auf Schwermetalle, Salmonellen und organische Schadstoffe – hat der Landwirt ebenfalls mitzuliefern. Es werde geprüft, ob in den vergangenen drei Jahren schon einmal Klärschlamm aufgebracht wurde.

„Wenn alle Kriterien erfüllt und alle Grenzwerte eingehalten sind, wird die Klärschlammaufbringung freigegeben und darf erfolgen. Der Klärschlamm muss dann innerhalb vier Stunden aufgebracht und gleich eingearbeitet werden“, erklärt Dziendziol das Prozedere.

„Und genau da versagt die Kontrolle“, hält Lenhart weiter dagegen. „Denn auf dem hiesigen Flurstück im Wilensteiner Weg wachsen Viehfutter und auch über Getreide wurde der Klärschlamm ausgebracht.“

Landwirt: Hätte ihm alle Analysen zeigen können

Der von Lenhart derart beschuldigte Landwirt versteht die Kritik nicht. Auf 13 Hektar Ackerfläche habe er Klärschlamm ordnungsgemäß aufgebracht, berichtet Thomas Engel. „Da war alles korrekt, es gab Klärschlammanalysen, es wurden zuvor Bodenproben untersucht.“ Engel ist enttäuscht, dass Lenhart ihn nicht selbst angesprochen hat statt in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung sowie in einem Schreiben an die RHEINPFALZ seine Kritik vorzubringen. „Er sieht mich tagtäglich und ich hätte ihm alle Analysen zeigen können“, sagt Engel über seinen Nachbarn. Die Aufbringung von Klärschlamm sei ein sehr sensibles Thema: „Da kann sich kein Landwirt leisten, falsche Angaben zu machen.“

In Rheinland-Pfalz spielt die Landwirtschaft bei der Nutzung von Klärschlamm eine bedeutende Rolle, erklärt Andreas Köhr vom Bauern- und Winzerverband in Mainz. Allerdings sei die Nutzung von Klärschlamm rückläufig: „Vor zehn Jahren wurden 60 Prozent des Klärschlamms auf landwirtschaftliche Flächen aufgebracht, heute sind es noch 40 Prozent.“

Bauernverband: Düngebilanz des Landwirts

Genutzt werde der Klärschlamm wie Dünger, und die Düngemittelverordnung müsse eingehalten werden, betont der Experte: „Der Landwirt muss eine Düngebilanz erstellen.“ Mit Bodenproben werde genau der Bedarf an Düngemitteln für die jeweilige wachsende Kultur ausgerechnet. Deshalb könne nicht jeder Klärschlamm auf jeder Fläche ausgebracht werden. „Die jeweiligen Stoffe, die gebraucht werden, und die, die in dem Klärschlamm enthalten sind, müssen genau ausgerechnet werden.“

Das gelte für jede Art der Düngung. „Es ist völlig unerheblich, ob es sich um Kunstdünger, Gülle oder Klärschlamm handelt“, betont Köhr. Ausgebracht werden darf der Klärschlamm auf allen Ackerflächen, auf denen Getreide oder Ölsaaten wachsen. Bei Mais und Zuckerrüben gelten Sonderbestimmungen, je nachdem, wie der Ertrag genutzt wird. Auf Obst- und Gemüseflächen, Grünland und Weinanbauflächen ist der Einsatz verboten.