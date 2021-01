Mehr Platz soll es in diesem Jahr in der Schopper Kindertagesstätte geben. Vorgesehen ist auch, das Gewerbegebiet Süd zu erschließen. In Erzenhausen sind Bauplätze gefragt.

Die Baugenehmigung für den Kindergarten liege seit Dezember vor, berichtet Schopps Ortsbürgermeister Benjamin Busch (CDU). Durch Umbau und Erweiterung gibt es künftig eine größere Küche sowie eine Mensa. Die Angestellten in der Kindertagesstätte profitieren nach der Fertigstellung von einem größeren Personalraum. „Durch die Maßnahme gewinnen wir im Obergeschoss mehr Platz, sodass hier ein weiterer Gruppenraum entstehen kann“, berichtet der Ortsbürgermeister. Neun Kinder mehr können dann die Einrichtung besuchen. Derzeit werden 56 Mädchen und Jungen in der Kita betreut. Gebaut wird auch eine sogenannte Matschschleuse: „Hier ziehen die Kinder dann ihre Kleidung und die Schuhe, die sie draußen beim Spielen getragen haben, aus, und es wird weniger Schmutz in den Kindergarten gebracht“, erläutert Busch. 849.896 Euro soll der Kita-Umbau kosten.

Gewerbegebiet Süd wird erschlossen

In der Endphase befindet sich das Umlegungsverfahren des Gewerbegebiets Süd. „Hier sieht die Planung vor, dass wir im Frühjahr mit der Erschließung beginnen.“ Rund 22.000 Quadratmeter umfasst die Fläche. Für die Hälfte davon liegt bereits eine Absichtserklärung eines Schopper Unternehmens vor, das dort ansässig werden will. „Aber auch für die restlichen Flächen sind Interessenten da“, stellt der Ortschef fest. Die Gemeinde wird selbst erschließen und die Grundstücke dann veräußern.

An die Turnhalle wird angebaut. Im Januar vergibt der Gemeinderat noch die letzten Arbeiten: das Dachdeckergewerk. Probleme bereitet der Ortsgemeinde immer wieder das illegale Abladen von Müll am Heckenschnittplatz. Dort soll – nach Absprache mit der Kreisverwaltung – eine Abgrenzung angebracht werden. „Hier hätten wir dann auch gerne feste Öffnungszeiten“, meint Busch.

Ausbau der Ortsdurchfahrt

In Erzenhausen soll ein Neubaugebiet her, im Anschluss an die Untere Flur. Eines der größten Projekte im Ort, stellt Ortsbürgermeister Klaus Urschel fest. Kein Wunder: Die Nachfrage ist stark. Jede Woche könnte er derzeit Bauplätze verkaufen. Doch es sind keine auf dem Markt. In dem 800-Einwohner-Dorf in der Verbandsgemeinde Weilerbach gebe es zwar rund 30 Plätze, die bebaut werden könnten, die aber nicht verkauft würden. In diesen Zeiten behielten die Menschen eben lieber ihre Grundstücke, stellt der FWG-Mann fest. Für das Neubaugebiet gilt es für die Gemeinde nun erst einmal, Land anzukaufen. Ebenfalls kein leichtes Unterfangen, gibt der Ortschef zu. Aber möglichst viele Grundstücke im künftigen Baugebiet sollen der Gemeinde gehören: „Dann kann ich einen Bauzwang darauflegen.“

Zweites großes Projekt in Erzenhausen für die Zukunft: der Ausbau der Ortsdurchfahrt, der K19. Der läuft für die Kreisstraße zwar unter der Regie des Landesbetriebs Mobilität, doch geht es auch um kommunale Zuständigkeiten wie die Beleuchtung, die Gehwege, die Entwässerung. Nicht zuletzt muss entschieden werden, ob dafür wiederkehrende Beiträge erhoben werden. Derzeit liefen noch die Vorbereitungen für die Maßnahme, teilt Urschel mit.

Daneben stehen in der nächsten Zeit noch diverse kleinere Vorhaben an: zum Beispiel eine Visualisierung für die Photovoltaikanlage auf dem Bürgerhaus. „Ein Bildschirm, der anzeigt, wie diese läuft“, präzisiert der Ortsbürgermeister. Auch ein Zaun für einen Spielplatz steht noch auf der To-do-Liste.