Das Gebäude der Kita Lummerland wird sowohl im Inneren umgebaut als auch nach außen hin mit einem flachen Anbau erweitert. Die vom Architekten Stefan Breuer unter Mitwirkung der Kita-Leitung entstandenen Pläne, hat der Ortsgemeinderat befürwortet. 940.000 Euro dürfte das Ganze kosten.

„Seit 30 Jahren haben wir im Ort die Kita“, stellt Ortsbürgermeister Dirk Wagner (SPD) fest. Seitdem habe sich einiges geändert. Es habe sich herausgestellt, dass trotz einiger baulicher Veränderungen die heutigen Erfordernisse auch infolge des neuen Kita-Gesetzes den alten Räumlichkeiten die Grenzen aufzeigen. Die Baumaßnahmen würden vom Kreis mit 45 Prozent gefördert.

Der flache Anbau wird laut Breuer in Holzständerbauweise errichtet. Hierbei sichern senkrecht aufgestellte, massive Holzstützen vom Boden bis zum Dach die Stabilität des Gebäudes. Die Last des Hauses wird nicht über die Wände, sondern nur über die Ständer getragen. Der flache Anbau passe zu den schon existierenden Dachformen. Besonderes Augenmerk beim Umbau im Inneren des Gebäudes habe der Planer darauf gerichtet, dass die Räume dem pädagogischen Konzept der Kita Lummerland entgegenkommen.

Keine traditionellen Gruppenräume

Anders als bei einer herkömmlichen Konzeption mit den traditionellen Gruppenräumen soll es nach dem Umbau Säle geben, in denen sich die Kinder je nach Interessen und Neigungen betätigen können. Um die Arbeit des Kita-Personals zu unterstützen, sehe die Planung statt eines zentralen WC-Bereiches eine dezentrale Anordnung von Waschbecken und Toilettenanlagen vor. Außerdem seien für die Mitarbeiterinnen separate Arbeits- und Rückzugsräume vorgesehen.

Was den Schallschutz betreffe, lasse sich dieser in bestehenden Räumen recht einfach nachrüsten, erläuterte der Breuer. Schallschutzabsorber könnten dort zwischen den sichtbaren Deckenbalken integriert werden. Die sich aus den Anforderungen des Kita-Gesetzes ergebenden Konsequenzen einer Ganztagsbetreuung bestünden ferner in der Planung für eine regelgerechte Kinder-Mensa.