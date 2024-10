Der seit langem geplante Umbau und die Erweiterung der katholischen Kindertagesstätte „Guter Hirte“ in Krickenbach sind jetzt einen entscheidenden Schritt weiter gekommen: Die Pläne sind genehmigt.

Nach den vom Rat genehmigten Plänen ist vorgesehen, die Kita im rückwärtigen Bereich durch einen 21 auf neun Meter großen Anbau zu erweitern, der ein Pultdach erhalten soll. Die beiden Gebäudeteile werden durch einen etwa fünf auf sieben Meter großen weiteren Anbau miteinander verbunden. Der so entstehende Innenhof soll als Spiel- und Freifläche für die jüngsten Kita-Kinder genutzt werden. Außerdem werde bei den Umbauarbeiten das Untergeschoss des Kita-Altbaus in die künftige Nutzung einbezogen, dort soll unter anderem der neue Speisesaal für die Kinder untergebracht werden.

Mit dem Umbau werden außerdem die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Kinder unter zwei Jahren in der Krickenbacher Einrichtung betreut werden können. Dies soll auch schon in der Containeranlage möglich sein, die als Ausweichquartier während der Bauarbeiten auf dem Parkplatz vor der Mehrzweckhalle aufgestellt werden soll. Fünf Plätze für sogenannte U2-Kinder sollen dort ausgewiesen werden. Wie Ortsbürgermeister Uwe Vatter erklärte, ist die Anlage nach den neuesten pädagogischen Erkenntnissen konzipiert und weniger als Not- denn als moderne Interimslösung anzusehen. Nach den vorgelegten Plänen ist die einstöckige Container-Kita 27 auf fast 15 Meter groß und wird den kompletten Parkplatz vor der Mehrzweckhalle belegen. Parkmöglichkeiten sollen auf dem angrenzenden Gelände eingerichtet werden.

Ambitioniert: Einweihung Ende 2026 vorgesehen

Nachfrm der Gemeinderat des rund 1200 Einwohner zählenden Dorfs den Plänen für den Umbau der Kita zugestimmt hat, kann nun der Bauantrag zur Genehmigung bei der Kreisverwaltung eingereicht werden. Auch für die Containeranlage auf dem Parkplatz vor der Mehrzweckhalle gab das Gremium grünes Licht.

Die ersten Planungen für das Projekt reichen bis in den September 2017 zurück. Wie Ortsbürgermeister Uwe Vatter erklärte, hofft man nun, dass die Kreisverwaltung die Baugenehmigung möglichst zeitnah bearbeitet, damit im ersten Quartal kommenden Jahres die Bauarbeiten ausgeschrieben werden können und – so der durchaus ambitionierte Zeitplan – die dann faktisch neue Kindertagesstätte bis Ende 2026 eingeweiht werden kann.

Zur Finanzierung des Kita-Umbaus führte der Ortsbürgermeister aus, dass der Jugendhilfeausschuss des Kreises im Frühjahr darüber beraten werde, wie hoch das Projekt bezuschusst werden könne.