Die Kindertagesstätte „Pinocchio“ in Ramstein-Miesenbach ist von der Handwerkskammer der Pfalz mit einer Siegerurkunde und einem Preisgeld von 500 Euro ausgezeichnet worden. Unter dem Motto „Kleine Hände, große Zukunft“ waren Erzieherinnen mit Handwerksbetrieben zusammengekommen, um Kindern zwischen drei und sechs Jahren Einblicke in die Vielfalt des Handwerks zu ermöglichen. Die dort gesammelten Eindrücke und Erfahrungen verarbeiteten die kleinen Handwerker in der Kita auf kreativen Wettbewerbspostern. Bundesweit wurden mehr als 160 Werke eingereicht und zehn Landessieger gekürt. Als Gewinner-Kita in Rheinland-Pfalz und dem Saarland kürte die Jury der Handwerkskammer die Kindertagesstätte „Pinocchio“ in Ramstein-Miesenbach.