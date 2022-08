Der nächste Schritt in Sachen Kita-Neubau ist getan. Mit der Durchführung des Vergabeverfahrens hat der Ortsgemeinderat am Mittwoch ein Planungsbüro aus Saarbrücken beauftragt.

Auf den Beschluss des Ortsgemeinderates vom April dieses Jahres wies Ortsbürgermeisterin Silke Brunck (SPD) die Ratsmitglieder in der Sitzung am Mittwochabend hin. Damals sei der Auftrag an die Verwaltung ergangen, herauszufinden, welche Planungsbüros Leistungen für die Durchführung eines Vergabeverfahrens zur Errichtung des neuen Kitagebäudes anbieten können.

Europaweite Ausschreibung

Aufgrund der hohen Investitionssumme ist eine europaweite Ausschreibung erforderlich. Für die Planung des Gebäudes, seine technische Ausrüstung sowie für die Tragwerksplanung habe die Verwaltung nach Angeboten Ausschau gehalten für die Durchführung eines Vergabeverfahrens „als Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb“, führte Brunck aus. Das bedeutet, dass verhandelt werden darf – sowohl über den Preis als auch über den Leistungsgegenstand, also über den gesamten Angebotsinhalt mit Ausnahme der vom öffentlichen Auftraggeber in den Vergabeunterlagen festgelegten Eignungs- und Zuschlagskriterien sowie über die Mindestanforderungen.

Brunck teilte mit, dass drei Angebote eingegangen seien. Das günstigste liege bei 25.500 Euro, das teuerste bei mehr als dem Doppelten. Einige Ratsmitglieder zeigten sich verwundert darüber, dass es eine derartige Spanne hinsichtlich der Honorarforderungen gibt. Zudem wurde die Befürchtung geäußert, dass unter Umständen das günstigste Angebot möglicherweise nicht das solideste sein könnte. Fachkundige Stimmen aus den Reihen der Mandatsträger führten jedoch aus, dass derartige Unterschiede bei Angeboten durchaus üblich seien. Am Ende votierten alle Ratsmitglieder für das wirtschaftlichste Angebot des Büros WPW aus Saarbrücken.