„Wir werden immer größer“ heißt das Kunstwerk, das künftig den Eingangsbereich der neuen Kita Kunterbunt in Bruchmühlbach zieren soll. Es kostet 40.000 Euro.

Vier unterschiedlich große, bunte Plastiken stehen sinnbildlich für das Heranwachsen der Kita-Kinder. Erschaffen wurde das Skulpturen-Ensemble von der Künstlerin Maria Hill aus Burg an der Mosel. Wie Ortsbürgermeister Rüdiger Franz verdeutlichte, sei per Gesetz eine künstlerische Ausgestaltung vorgeschrieben, da es sich beim Kita-Neubau um eine „mit Landesmitteln geförderte öffentliche Hochbaumaßnahme“ handele. Stichwort: Kunst am Bau.

Franz skizzierte kurz das komplexe Auswahlverfahren, bei dem unter anderem ein offener Wettbewerb und ein mehrstufiges Bewerbungsverfahren durchlaufen werden mussten, in das sowohl der Bundesverband Bildender Künstler als auch das Bündnis Kunsthandwerk Rheinland-Pfalz involviert gewesen seien. Beteiligt wurden aber auch die Kita und die Gemeindespitze. Insgesamt hätten zehn Künstler Vorschläge eingereicht, von denen vorab vier in die engere Wahl gekommen seien. Der Wettbewerbsentwurf „Wir werden immer größer“ sei einstimmig auf dem ersten Platz gelandet.

Kunst aus Kunststoff

Aufgestellt werden soll die Kunst am Bau voraussichtlich im April kommenden Jahres. Das Kunstwerk bestehe aus Kunststoff, genauere Angaben wollte der Ortsbürgermeister auf Anfrage aus dem Rat bis zur nächsten Sitzung nachliefern. Harald Hübner bat, darauf zu achten, dass der Kunststoff absolut ungefährlich und nicht gesundheitsschädlich ist – auch wenn eines der Kita-Kinder ein Stück davon abknabbere und verschlucke. Sein Hinweis komme nicht von ungefähr, betonte Hübner, der von einem Vorfall berichtete, bei dem es wegen des verwendeten Materials zu einer Folgeerkrankung eines Kindes gekommen sei.