Kinder ab null Jahren können in der Kindertagesstätte Katzweiler betreut werden. Das Angebot wurde nun aufgestockt.

Bisher konnten zwei Kinder ab null Jahren in der Krippengruppe der kommunalen Kindertagesstätte (Kita) Regenbogen in Katzweiler aufgenommen werden. Nun aber hätten sich zwei Erzieherinnen im Bereich Kleinkinderbetreuung fortgebildet, berichtete Ortsbürgermeister Sven Rheinheimer in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Dadurch, und weil bei den älteren Kindern derzeit nicht alle der 120 Plätze belegt seien, gebe es nun Kapazitäten, das Angebot für die Kleinsten zu erweitern. Acht Kinder könnten jetzt in der Krippengruppe betreut werden. Familien, die Bedarf hätten, könnten sich melden.