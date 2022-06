Das Essen in der örtlichen Kindertagesstätte wird künftig mehr kosten. Das hat der Ortsgemeinderat einstimmig beschlossen.

Wie die Verwaltung der Verbandsgemeinde Landstuhl ausführt, wird seit Inbetriebnahme der Kita das Essen in der hauseigenen Küche für die Kinder frisch zubereitet. Damals wurde eine Essensgeldpauschale von drei Euro pro Mahlzeit und Kind festgelegt. In den vergangenen Jahren wurde daran nichts geändert. Aufgrund der derzeit steigenden Energie-, Lebensmittel-, Investitions- und Personalkosten müsse die Pauschale für das Essensgeld in der Kita nun jedoch erhöht werden. Die Erhöhung sei auch vom Rechnungsprüfungsamt der Kreisverwaltung angeraten worden. Einstimmig wurde beschlossen, die Essensgeldpauschale ab dem 1. August auf 4,50 Euro festzulegen.