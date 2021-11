Das Essen für die Kinder in der Kindertagesstätte kommt künftig aus der Schulküche der Grundschule Weilerbach. Das hat der Ortsgemeinderat Eulenbis entschieden.

Die Ortsgemeinde Eulenbis ist seit 1. Juli in der Pflicht ein Essen in der Kita für Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, anzubieten. Die Verwaltung informierte hierzu, dass die Schulküche der Grundschule Weilerbach bereit und in der Lage sei, die Verpflegung zu übernehmen. Die Verbandsgemeinde als Schulträger verlangt hierfür von der Gemeinde Eulenbis bei einer Vier-Tage-Verpflegung pro Woche 55 Euro pro Monat und teilnehmendem Kind. Bei Fünf-Tagen sind es 65 Euro pro Monat. Die Mehrheit der Ratsmitglieder entschied sich für eine Lieferung des Essens aus der Grundschule Weilerbach – vier stimmten dafür, zwei dagegen und zwei enthielten sich ihrer Stimme. Wie Ortsbürgermeisterin Kathleen Hielscher mitteilte, könne das Essen von einer Hauswirtschaftskraft, die auch das Essen im Kindergarten serviert, in Weilerbach abgeholt werden. Die Gemeinde habe für die Anschaffung eines Fahrzeugs im Haushalt Gelder bereit gestellt. Bezüglich des Essenspreises den die Eltern an die Gemeinde zahlen, müsse der Gemeinderat in der geplanten Sitzung am 15. Dezember beraten und beschließen. Einstimmig wurde eine Spende in höhe von 5000 Euro für die Anschaffung des Fahrzeuges von einem Bürger angenommen.