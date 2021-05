Der Bau der neuen Kindertagesstätte (Kita) im Ortsteil Bruchmühlbach soll ab 27. September mit den Erdarbeiten losgehen. Vorher müssen jedoch noch Baumfäll- und Sondierungsarbeiten vorgenommen werden.

Wie Ortsbürgermeister Rüdiger Franz (SPD) in der Sitzung des Gemeinderats am Freitagabend mitteilte, habe er den Auftrag für die Baumfällarbeiten auf dem Kita-Grundstück an eine Firma aus Kaiserslautern vergeben. Für die Sondierungsarbeiten zum Neubau der Kita wurde Franz vom Ortsgemeinderat beauftragt, dem wirtschaftlichsten Bieter den Zuschlag zu erteilen. Dieser Beschluss wurde erforderlich, da die Kosten hierfür mehr als 10.000 Euro betragen. Recherchen zur Bewertung des potenziellen Kampfmittelverdachts hätten ergeben, dass weiterer Erkundungsbedarf in Form von Sondierungsarbeiten auf dem Gelände erforderlich ist.

Eine Änderung der Kindertagesstätten-Ordnung musste aufgrund des neuen Kita-Zukunftsgesetzes vorgenommen werden. Wie Franz erläuterte, regele das neue Gesetz den Rechtsanspruch auf eine durchgängige Betreuung von sieben Stunden am Stück, was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessere. Weiter ging es in der neuen Ordnung um die Beitragsfreiheit ab dem zweiten Lebensjahr, um die Toleranzregelung bei unbesetzten Plätzen sowie um die Erweiterung der Mitbestimmungsrechte im Elternausschuss und in einem neuen Kita-Beirat. Laut Ortsbürgermeister werden die Eltern noch angeschrieben und über die Neuigkeiten informiert.

Die Gemeinde schließt mit dem Kreis einen Vertag ab für die Lizenzierung und den Betrieb der Software „Kitaplus“ für ihre Kindergärten. Für Bruchmühlbach-Miesau entstehen hierdurch Kosten von 48 Euro pro Monat und Kita.