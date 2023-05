Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Gemeinde Schopp hat in der nächsten Zeit viel vor: Ein Fünfjahresplan für den Straßenausbau soll auf den Weg gebracht werden. Der Rohbau des geplanten Anbaus an der Turnhalle könnte noch in diesem Jahr stehen, wenn alles nach Plan läuft, meint Ortsbürgermeister Benjamin Busch (CDU). Der Ausbau der Kita wird hingegen wohl etwas länger auf sich warten lassen.

Der Antrag, ein Fünfjahresprogramm für den Straßenausbau möglichst schnell zu erarbeiten, kam von der FWG-Fraktion im Gemeinderat. Dabei hatte sie sowohl den