Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Turm der evangelischen Kirche in Schopp muss saniert werden. Das Fugenmaterial, das die Sandsteine an Ort und Stelle hält, löst sich an vielen Stellen auf. Doch die voraussichtlichen Kosten übersteigen das Budget der Gemeinde. Ein Turmfest soll helfen.

In einigen Fugen auf der Wetterseite des 35 Meter hohen Schopper Kirchturmes ist schon kein Mörtel mehr zu sehen. Dieser Umstand bereitet Pfarrer Wolfgang Hust große Sorgen. „Es besteht