Nach mehrwöchiger Corona-Pause starten zahlreiche Kirchengemeinden am Pfingstwochenende wieder mit regulären Gottesdiensten. Die protestantische Pfarrei Niederkirchen erwartet für Pfingstmontag, 1. Juni, den pfälzischen Kirchenpräsidenten Christian Schad. Ab 10 Uhr predige der Theologe aus Speyer in der Kirche in Heimkirchen, kündigt Pfarrerin Iris Schmitt an.

„Ich freue mich, dass wir wieder Gottesdienste feiern können“, sagt Schmitt im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Das Bedürfnis der Gemeinde sei groß, registriert sie. In den vergangenen Tagen habe sie zusammen mit dem Presbyterium und Helfern zahlreiche Vorkehrungen getroffen, um möglichen Ansteckungen mit dem Coronavirus entgegenzuwirken. So würden mehrere Ordner im Gottesdienst eingesetzt, die die Besucher an ihre Plätze begleiten werden. Der Mindestabstand von 1,50 Meter werde eingehalten, zudem gelte Maskenpflicht.

Da die Kirchgänger allein wegen ihres Alters zum überwiegenden Teil zur Risikogruppe gehörten, appelliert Schmitt an die Besucher, besonders vorsichtig zu sein. Aufgrund der Abstandsregeln können nur 23 Besucher an dem Gottesdienst teilnehmen, kündigt die Pfarrerin an.

Traditionell feiert die Gemeinde Pfingsten mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Kreuzhof. Im vergangenen Jahr sei der Kirchenpräsident dort ebenfalls zu Gast gewesen, berichtet Schmitt. Bereits am Sonntag finde um 10 Uhr ein Gottesdienst in Niederkirchen statt.

Info

Wer am Gottesdienst mit Christian Schad teilnehmen möchte, kann sich bis Freitag im evangelischen Pfarramt der Pfarrei Niederkirchen unter der Telefonnummer 06363/993050 anmelden.