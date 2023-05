Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Franz Kraus ist von all seinen kirchenmusikalischen Ämtern zurückgetreten. Er spielte seit 43 Jahren die Orgel in Queidersbach und den umliegenden Gemeinden und leitete mehrere Chöre, zuletzt noch den Queidersbacher Kirchenchor. Was die Vorgänge rund um den Weggang des Pfarrers Patrick Asomugha mit Kraus’ Entscheidung zu tun haben.

Die Kirchenmusik bestimmte beinahe 50 Jahre lang Franz Kraus’ Leben. Alle Wochenenden und Feiertage wurden mit der Familie so geplant, dass der heute 71-Jährige für Chorleitung