Das Coronavirus schränkt das Leben ein. Selbstverständliches und Gewohntes kann oder darf nicht mehr stattfinden. Auch die Kirche ist davon nicht ausgenommen. Wie der Glaube auch ohne Ansteckungsgefahr gelebt werden kann, das zeigen derzeit Online-Gottesdienste und Online-Bibelabende.

In den vergangenen Jahren fand die Bibelwoche der evangelischen, katholischen und mennonitischen Gemeinden in Alsenborn, Enkenbach und Mehlingen als Präsenzveranstaltung statt – an drei aufeinanderfolgenden Abenden und wechselnden Orten. „Da dies momentan nicht möglich ist, probierten wir am 4. Februar, an nur einem Abend, eine Online-Veranstaltung aus“, sagt die evangelische Pfarrerin in Alsenborn, Katja Wolf. Erfahrungen mit der Videokonferenz-Software Zoom hätten die evangelischen Kollegen bereits seit dem ersten Lockdown durch Pfarr- und Regionalkonferenzen, durch teilweise digitale Treffen mit Konfirmanden oder in der Gremienarbeit sammeln können. Auch die mennonitische und katholische Gemeinde nutzten digitale Kommunikationsmöglichkeiten.

Für den ökumenischen Bibelabend am vergangenen Donnerstag sei eine Lizenz, welche die protestantische Landeskirche auf Kirchenbezirksebene zur Verfügung stellte, von den teilnehmenden Gemeinden angewandt worden. „Das digitale Angebot ermöglicht es vielleicht auch Eltern, am Bibelabend teilzunehmen, die nicht extra einen Babysitter für ihre Kinder organisieren müssen, oder Senioren, die bei Dunkelheit nicht mehr gerne aus dem Haus gehen“, meint die Pfarrerin.

Einfach mal ausprobieren

Die digitale Form sei niederschwellig, da man in die Veranstaltung reinschnuppern und ausprobieren könne, ob einem das Angebot zusagt. „Wer merkt, dass er sich nicht angesprochen fühlt oder sich anderes erhofft hat, kann sich einfach wieder rausklicken“, meint Wolf. Menschen ohne Internetzugang könnten sich per Telefon einwählen.

Der Bibelabend ermögliche es, in einer Zeit, in der vielen Menschen Gespräche und Kontakte fehlten, miteinander über die Erfahrungen der beiden biblischen Frauen Maria und Elisabeth und über eigene Erfahrungen ins Gespräch zu kommen. Man könne aber auch einfach nur zuzuhören.

Der Pastor der Mennonitengemeinde Enkenbach, Rainer Burkart, berichtet über Zoom-Gottesdienste seit dem Frühsommer. Im Gemeinderaum seien etwa 15 bis 30 Personen präsent, „natürlich unter Beachtung aller gesetzlichen Vorgaben“. Über Internet und Telefon seien zwischen 40 und 80 Zuschaltungen zu verzeichnen. „Wir betrachten es als eine mittlerweile unverzichtbare Ergänzung unserer Präsenzgottesdienste“, stellt Burkart fest. Die Teilnahme sei keine Frage des Alters. „Menschen, die das 90. Lebensjahr bereits hinter sich haben“, seien ebenso unter den Zoom-Teilnehmenden.

„Ein guter Austausch“

Dominik Schek, Pastoralassistent der Pfarrei Heiliger Wendelinus in Ramstein-Miesenbach, teilt mit: Die Möglichkeit des Online-Angebots habe sich verbreitet, sodass sich für den Gottesdienst am 2. Februar einige Personen gemeldet hätten. Da dies auch sein erster Online-Gottesdienst war, den er vorbereitet hat, war Schek davor gespannt auf den Verlauf. „Es war eine schöne Atmosphäre und auch die Rückmeldungen waren positiv“, berichtet er rückblickend. „Man konnte in einen guten Austausch miteinander kommen.“ 20 Teilnehmer oder Gruppen seien dabei gewesen.