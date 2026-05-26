Der Stadtrat hat eine Satzung beschlossen, die der Gemeinde das Vorkaufsrecht für das Gelände der Kirche St. Markus auf der Atzel sichert. Was sind die Gründe?

Die katholische Kirche St. Markus mit ihrem mächtigen, an eine Pyramide erinnernden Zeltdach ist kein historisches Gebäude, sondern ein moderner Sakralbau, der erst 1966 eingeweiht wurde. Will die katholische Kirche das Gotteshaus auf der Atzel aufgeben? „Dazu gibt es aktuell meines Wissens nach keine konkreten Entscheidungen oder Planungen“, sagt Stadtbürgermeister Mattia De Fazio (CDU) auf Anfrage. „Allerdings stehen die katholische Kirche und viele Kirchengemeinden insgesamt vor großen strukturellen und organisatorischen Veränderungen, die künftig auch Auswirkungen auf Immobilien und Flächennutzungen haben können.“ Daher sei der Landstuhler Stadtrat mit der Vorkaufsrechtsatzung quasi nur präventiv tätig geworden, stellt er klar. „Für das Gelände sehen wir nämlich langfristig Entwicklungspotenzial. Und da wir nicht wissen, wie lange die Kirche das Gebäude noch hält, wollen wir sicherstellen, dass wir die städtebauliche Entwicklung in diesem Bereich aktiv begleiten können.“

Stadt sieht Entwicklungspotenzial für die Atzel

Im Stadtteil Atzel wohnen rund 3100 Menschen. „Bereits jetzt ist eine sehr gute Infrastruktur vorhanden“, meint der Bürgermeister und zählt auf: Unter anderem gebe es zwei Hausärzte, zwei Zahnärzte, eine Apotheke, eine Grundschule, das Nardini-Krankenhaus, insgesamt vier Kindergärten (die Integrative Kita am Rothenborn mitgezählt), zwei Friseure sowie ein Schreibwarengeschäft und weitere Angebote des täglichen Bedarfs. „Gerade auch durch den neuen Tante-Enso-Lebensmittelmarkt ergeben sich dort aus unserer Sicht zusätzliche Chancen für eine positive Entwicklung des Ortsteils.“

Daher müsse die Stadt langfristig vorbereitet sein, falls sich in Zukunft neue Möglichkeiten ergeben sollten, findet De Fazio. Das sah auch der Stadtrat so und unterstützte die Vorkaufsrechtsatzung einstimmig.