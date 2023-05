Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit bunten Lichtern der winterlichen Dunkelheit trotzen: Wie das aussehen kann, zeigte eine ganz besondere Illumination am dritten Adventswochenende an der protestantischen Kirche in Alsenborn und am vierten an und in der katholischen St. Norbert Klosterkirche in Enkenbach.

Jeweils von Freitag- bis Sonntagabend bot der Alsenborner Elektroniker und IT-Fachmann Kai Diemer seiner Heimatgemeinde ein Lichtspektakel. Freitag-, Samstag und Sonntagabend konnten die Menschen fünf Stunden